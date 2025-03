Belgien-Star auf dem Radar von FC Bayern und BVB?

IMAGO/Vincent Kalut

Der FC Bayern und BVB sollen sich mit Koni De Winter (m.) beschäftigen

Beim FC Genua spielt sich Innenverteidiger Koni De Winter in den Fokus. Der 22-Jährige überzeugt in seiner ersten Saison für den Traditionsklub aus der Serie A so sehr, dass er bereits sein Debüt für die belgische Nationalmannschaft feiern durfte. Auch dem FC Bayern und BVB ist die Entwicklung des Defensivspielers offenbar nicht verborgen geblieben.

Acht Millionen Euro legte der FC Genua im vergangenen Sommer auf den Tisch, um sich die Dienste von Koni De Winter zu sichern, der zuvor bei Juventus Turin den Durchbruch verpasst hatte. Inzwischen gehört der Belgier zu den besten Verteidigern der Serie A, spielte sich sofort in den Fokus und ist in der Startelf des Tabellenzwölften gesetzt.

In acht der letzten zehn Spiele stand der 22-Jährige über 90 Minuten auf dem Rasen. Mit De Winter in der Startelf blieb der Traditionsklub zuletzt viermal in Folge ungeschlagen. Damit verdiente es sich der Youngster, erneut in den Kader der belgischen Nationalmannschaft berufen zu werden. Sein Debüt für die Roten Teufel feierte der Innenverteidiger im März 2024.

FC Bayern und BVB bei Verteidiger hinten dran

Die positive Entwicklung des großgewachsenen Abwehrspielers ist auch Top-Klubs aus Europa nicht verborgen geblieben. Laut "CaughtOffside" beschäftigen sich neben italienischen Vereine auch Teams aus der englischen Premier League und der Bundesliga mit De Winter. Namentlich gehen aus dem Bericht des Online-Portals der FC Bayern und BVB hervor.

Die Interessenten müssten demnach wohl rund 30 bis 35 Millionen Euro für den Nationalspieler auf den Tisch legen, der in Genua noch bis 2028 unter Vertrag steht. Allzu konkret sollen die Bemühungen der Bundesligisten aber noch nicht sein. "CaughtOffside" zufolge haben die interessierten Klubs von der Insel die Nase vorn.

Dort sollen sich insbesondere Manchester United und Tottenham Hotspur um die Dienste von De Winter bemühen.