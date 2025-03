Makabre Verwechslung: "Toter" klärt über verrückten Abend auf

IMAGO/Yulian Todorov

Vor einem Erstligaspiel in Bulgarien leistet sich das Heimteam einen unangenehmen Fehler. Der Klub hält eine Schweigeminute ab für einen vermeintlich verstorbenen Ex-Profi. Das Problem: Der entsprechende Fußball-Senior erfreut sich bester Gesundheit. Nun spricht er über diesen verrückten Abend.

Peinlicher Fehler im bulgarischen Fußball: Erstligaklub Arda Kardzhali hat vor der Partie gegen Traditionsklub Levski eine Schweigeminute für einen Ex-Spieler abgehalten, der aber noch lebt.

Die Vereinsführung des bulgarischen Teams hat sich inzwischen entschuldigt, nachdem sich herausstellte, dass ihr Ex-Spieler Petko Ganchev am Leben ist.

Bulgarischer Erstligist muss sich entschuldigen

Beide Mannschaften stellten sich vor dem Ligaspiel in der Nähe des Mittelkreises auf und verneigten sich zu Ehren von Ganchev.

Noch vor Ende des Spiels teilte Arda auf seiner Facebook-Seite mit, dass man falsche Informationen über den Tod von Ganchev erhalten habe.

Bulgaria, Serie A: prima di Arda Kardzhali-Levski Sofia c'è 1' di silenzio per Petko Ganchev, ex calciatore della squadra di casa.

Ma l'uomo è vivo e il club si scusa: "Errata informazione sulla sua morte, gli auguriamo una vita in salute e di celebrare i successi dell'Arda". pic.twitter.com/R6mPaaIayM — Edoardo Cozza (@edocozza) 17. März 2025

"Das Management des PFC Arda möchte sich bei dem ehemaligen Arda-Spieler Petko Ganchev und seinen Angehörigen entschuldigen, nachdem der Verein falsche Informationen über seinen Tod erhalten hat", schrieb der Verein. "Wir wünschen Petko Ganchev noch viele Jahre bei guter Gesundheit und viel Erfolg mit Arda." Das Spiel endete 1:1.

Ganchev hat sich inzwischen selbst zu der makabren Verwechslung geäußert.

"Ich verpasse nie Ardas Spiele im Fernsehen. Jetzt gegen Levski kam ich wegen der Arbeit etwa zehn Minuten zu spät. Während ich nach Hause fuhr, begann mein Telefon ständig zu klingeln", sagte er zu dem verrückten Abend in dem bulgarischen Portal "Blitz".

"Ich betrete den Hof und meine Frau begrüßt mich unter Tränen. Sie schreit: 'Petko, Petko, im Fernsehen wurde verkündet, dass du gestorben bist!' Ich konnte nicht verstehen, was sie mir erzählte und was passiert war. Sie erklärte mir, dass sie sie angerufen und ihr erzählt hätten, was sie vor dem Beginn des Spiels Arda gegen Levski gehört hätten."

Als Abschluss dann ein Brandy

Der Ex-Spieler berichtet, dass der Sportdirektor Ivaylo Petkov sich bei ihm telefonisch gemeldet habe.

Er habe ihm erklärt, dass es einen Fehler, eine Verwechslung gegeben habe.

"Wenn Sie wissen, wie viele Leute uns angerufen haben – Verwandte, Freunde, Bekannte und nicht so gute Bekannte. Ich war gestern Abend lange wach, um mir Spiele anzuschauen, weil ich Fußball so liebe, und mein Telefon klingelte bis Mitternacht", so Ganchev.

"Tatsächlich war die Situation, wie ich bereits sagte, nicht angenehm, aber letztendlich müssen wir positiv bleiben. Als ich gestern die schreckliche Nachricht hörte, habe ich mir einen kleinen Brandy eingeschenkt. Werde ich irgendjemanden verurteilen? Ich werde niemanden verurteilen."