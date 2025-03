Hertha-Duo sagt Länderspiele ab

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Linus Gechter und Pascal Klemens kämpfen mit Hertha BSC um den Klassenerhalt

Hertha BSC steckt mitten im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Um sich besser auf die ausstehenden Spiele vorbereiten zu können, verzichtet ein Duo nun auf Länderspiele mit der deutschen U20-Nationalmannschaft.

Wie die "Bild" berichtet, sind Linus Gechter und Pascal Klemens nicht zur deutschen U20-Nationalmannschaft gereist, sondern in Berlin geblieben.

Das Duo wolle sich mit Blick auf den Abstiegskampf weiter einspielen und den Stammplatz, den es gerade inne hat, nicht gefährden, heißt es weiter.

Hertha-Trainer Stefan Leitl bestätigt die Entscheidungen von Gechter und Klemens. "Ich habe mit Nationaltrainer Hannes Wolf gesprochen, mit ihm darüber geredet", sagte er dem Boulevardblatt.

Die U20 des DFB trifft am Freitag in Teplice auf Tschechien, drei Tage später steht das nächste Freundschaftsspiel in Babelsberg gegen Portugal an.

Gechter und Klemens treffen stattdessen am Mittwoch mit Hertha in einem Testspiel auf den FC St. Pauli.

Verkauft Hertha Gechter und Klemens?

Gechter hat sich zuletzt einen Stammplatz in der Innenverteidigung von Hertha BSC erarbeitet. Der 21-Jährige stand in den vergangenen sieben Spielen in der Startelf.

Vertraglich ist der Youngster noch bis 2027 an die Alte Dame gebunden. Zuletzt wurde aber bereits über einen vorzeitigen Abschied spekuliert. Hertha BSC geht finanziell schließlich am Stock, muss im Sommer wohl Transferüberschüsse in zweistelliger Millionenhöhe erwirtschaften, wie der "kicker" kürzlich berichtete.

Auch Klemens ist in dieser Saison bei Hertha BSC gesetzt. 27 Pflichtspiele stehen für den defensiven Mittelfeldspieler bereits zu Buche.

Klemens' Vertrag ist noch bis 2026 datiert. Auch der 20-Jährige wurde bereits als Verkaufskandidat gehandelt.

Hertha BSC liegt aktuell auf dem 14. Tabellenplatz. Der Vorsprung zum Relegationsrang beträgt sechs Punkte, zum direkten Abstiegsplatz neun Zähler.