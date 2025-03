Torwart-Legende gibt Manuel Neuer einen Karriere-Tipp

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Iker Casillas hat für Manuel Neuer nur warme Worte

Erst kürzlich hat Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein weiteres Jahr verlängert. Torwart-Legende Iker Casillas erteilte dem Münchner mit Blick auf die weitere Karriere-Planung nun einen klaren Ratschlag.

"Ich würde ihm raten, dass er solange spielen soll, wie er es genießt - bis er nicht mehr kann", sagte Iker Casillas am Montag beim Beckenbauer Cup in München.

Der langjährige Torhüter von Real Madrid weiß, wovon er spricht. Im Sommer 2020 beendete Casillas seine aktive Karriere im stolzen Alter von 39 Jahren. Zuvor hatte der Spanier einen Herzinfarkt erlitten. Ohne diesen Schock-Moment wäre durchaus noch eine weitere Wendung in seiner Laufbahn denkbar gewesen.

"Ich hätte gerne länger gespielt", räumte Casillas mit Blick auf das "Unglück" in seinem Leben ein. In seiner aktiven Zeit hatte die Torwart-Ikone allein dreimal die Champions League gewonnen. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er 2010 Weltmeister und gewann zweimal den EM-Titel.

Manuel Neuer ein "Vorbild für alle Torhüter"

Manuel Neuer wird bei seinem Karriereende sogar mindestens 40 Jahre alt sein. So viel steht nach der Vertragsverlängerung im Februar fest. Mit dem FC Bayern einigte sich der Kapitän damals auf die Ausweitung der Zusammenarbeit bis Juni 2026.

"Ich bin noch immer hungrig und freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem besonderen Verein", sagte der Schlussmann bei der Verkündung.

Neuer und Casillas standen sich in ihrer Karriere in fünf Duellen gegenüber, darunter das WM-Halbfinale 2010 in Südafrika zwischen Deutschland und Spanien (0:1).

Für den ehemaligen Kontrahenten hat Casillas heute nur noch warme Worte. Neuer sei "Vorbild für alle Torhüter und einer der besten Torhüter der Fußball-Geschichte", schwärmte der fünffache Welttorhüter.

Beim Beckenbauer Cup lief Casillas am Montag für die Real-Legenden auf, im Endspiel gab es eine 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern um Arjen Robben und Franck Ribéry.