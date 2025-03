Das steckt hinter der emotionalen Italien-Hymne

IMAGO/Joo Bravo / SPP

Die italienischen Nationalspieler zeigen tante emozioni

Bei den beiden Nations-League-Spielen zwischen dem DFB-Team und Italien (Donnerstag, 20:45 Uhr/ARD und sport.de-Ticker und Sonntag, ab 20:15 Uhr LIVE bei RTL und RTL+) spielt auch die Nationalhymne Italiens eine prominente Rolle. Sie liefert Emotionen pur. Warum ist das so?

Schon vor Spielbeginn trimmt sich die italienische Nationalmannschaft stets auf hochtourige Emotionen. Grund dafür ist die Nationalhymne Italiens, die die Spieler seit jeher mitschmettern.

Gibt es eine Hymne, die bei sportlichen Events für mehr Stimmung sorgt als die italienische?

Was steckt hinter der emotionalen Hymne?

"Il Canto degli Italiani" (zu Deutsch: "Das Lied der Italiener"), oder auch kurz "Fratelli d'Italia" ("Brüder Italiens") stammt aus dem Jahr 1847. Sie wird seit 1947 als Hymne des Landes gespielt.

Den Text schrieb der damals 20-jährige Dichter Goffredo Mameli. Inspirieren ließ er sich dabei von der französischen Hymne "La Marseillaise". Die Melodie steuerte Michele Novaro bei. Die Hymne wurde erstmals am 10. Dezember 1847 in Genua öffentlich gesungen.

RTL und RTL+ übertragen das Rückspiel am Sonntagabend in Dortmund ab 20:15 live im Rahmen des Super-Sonntags. Zuvor wird es bereits beim Grand Prix von China in der Formel 1 (ab 7 Uhr) spannend.

Der Text kommt durchaus martialisch daher, so ist unter anderem davon die Rede, bereit "zum Tod" zu sein. Hintergrund: Es entstand in der romantisch-patriotischen Phase der italienischen Geschichte. Das Lied wurde zum Hit des "Risorgimento" (wörtlich: Wiederauferstehung), einer patriotischen Einigungsbewegung, die das Ziel hatte, aus den Fürstentümern und Regionen einen italienischen Nationalstaat zu etablieren.

Nach der Gründung des Königreichs Italien 1861 wurde das Lied aber zunächst nicht zur offiziellen Hymne ernannt.

Von den Faschisten wurde Fratelli d'Italia einst den 1930er Jahren verboten. Es stand als Symbol für den Widerstand. Erst 2017 wurde das Lied als offizielle Nationalhymne im Gesetz verankert.

Das Lied besteht eigentlich aus fünf Strophen, bei Sportveranstaltungen wird jedoch die Eröffnungsstrophe zweimal gesungen und dann einmal der Refrain.

#EURO L'hymne qui me fait le + vibrer, c'est celui de ______🎶



En tout cas, l'italien donne toujours des frissons... 🇮🇹🔊 pic.twitter.com/uo3ej1D3YZ — UEFA EURO 2024 🇫🇷 (@EURO2024FRA) 29. Juli 2020

Der Liedtext auf Italienisch:

Fratelli d’Italia,

L’Italia s’è desta,

Dell’elmo di Scipio

S’è cinta la testa.

Dov’è la Vittoria?

Le porga la chioma,

Che schiava di Roma

Iddio la creò.

(2x)

REFRAIN

Stringiàmci a coòrte,

Siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

L’Italia chiamò.

Stringiàmci a coòrte,

Siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

L’Italia chiamò! Sì!

Der Liedtext auf Deutsch:

Brüder Italiens,

Italien hat sich erhoben,

Und hat mit Scipios Helm

Sich das Haupt geschmückt.

Wo ist die Siegesgöttin Victoria?

Sie möge Italien ihr Haupt zuneigen,

Denn als eine Sklavin Roms

Hat Gott sie erschaffen.

(2x)

REFRAIN

Lasst uns die Reihen schließen,

Wir sind bereit zum Tod,

Wir sind bereit zum Tod,

Italien hat gerufen!

Lasst uns die Reihen schließen,

Wir sind bereit zum Tod,

Wir sind bereit zum Tod,

Italien hat gerufen! Ja!