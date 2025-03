Millionen-Hammer? BVB-Profis drohen wohl Gehaltskürzungen

IMAGO/Oliver Mueller

Dem BVB droht der Europa-GAU

Borussia Dortmund droht der sportliche Super-GAU: die Nicht-Teilnahme an der Champions League. Auch finanziell hat das Verpassen des lukrativen Wettbewerbs weitreichende Folgen: Die BVB-Stars müssen offenbar empfindliche Gehaltseinbußen befürchten.

Möglich machen das die in den letzten Jahren leistungsbezogener gestalteten Verträge der Dortmunder Profis.

Genaue Zahlen vermeldet "Bild". Demnach werden zehn Prozent weniger Gehalt an die Mannschaft ausgeschüttet als bisher, sollte es am Saisonende für den BVB noch zur Qualifikation für die Europa League reichen.

In der "2. Liga" der europäischen Wettbewerbe würde es für die Spieler zudem angeblich keine Punkt- und Mannschaftsprämien mehr wie in der Königsklasse geben.

Diese haben es durchaus in sich: Für das Erreichen des Champions-League-Viertelfinals zuletzt soll das Team rund zwei Millionen Euro zusätzlich erhalten haben - ein Betrag, der mannschaftsintern nach Einsatzzeiten aufgeteilt wird.

Sogar eine Gehaltskürzung in Höhe von 20 Prozent droht den BVB-Profis, sollte lediglich die Conference League oder gar kein internationales Geschäft erreicht werden.

Unter dem Strich, heißt es weiter, müsse der BVB ohne Europapokal seinen Personal-Etat um satte 30 Millionen Euro reduzieren.

BVB plant wohl schon für den Europa-GAU

Nach der bitteren 0:2-Pleite bei RB Leipzig zuletzt ist der Champions-League-Zug wohl bereits ohne den BVB abgefahren. Zehn Punkte beträgt der Rückstand auf Rang vier.

Auch für die Teilnahme an Europa League oder Conference League müssten in den letzten acht Saisonspielen eine deutliche Leistungssteigerung und eine Siegesserie her.

Intern sollen sich die BVB-Entscheider längst mit der düsteren Perspektive mindestens einer Saison ohne Europapokal-Fußball und damit -Einnahmen abgefunden haben. Die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" schrieben, die Planungen für den Worst Case seien im Gange.

Mindestens ein Akteur mit hohem Marktwert müsste zudem wohl verkauft werden, beispielsweise Jamie Gittens, der unter anderem beim FC Bayern gehandelt wird.