Rückkehr zum FC Schalke 04? Leihgabe hat andere Pläne

Ron-Thorben Hoffmann (r.) will nicht zurück zum FC Schalke 04

Vor der laufenden Saison war Ron-Thorben Hoffmann zum FC Schalke 04 gewechselt. In Gelsenkirchen war das ehemalige Torwart-Talent des FC Bayern eigentlich als Nummer eins eingeplant, verlor das interne Duell gegen Justin Heekeren gleich doppelt. Im Winter kehrte er auf Leihbasis zu Eintracht Braunschweig zurück. Bei den Löwen möchte der Schlussmann auch langfristig bleiben.

Nur ein halbes Jahr lang trug Ron-Thorben Hoffmann das Trikot des FC Schalke 04. Im Winter kehrte der gebürtige Rostocker bereits zu Eintracht Braunschweig zurück. Die Löwen hatte das ehemalige Talent des FC Bayern erst im vergangenen Sommer in Richtung Ruhrgebiet abgegeben. Da sich der 25-Jährige am Berger Feld allerdings nicht behaupten könnte, folgte die schnelle Flucht.

"Das war eine persönliche Krise, die ich auf Schalke durchlebt habe. Ich kann viel daraus ziehen. Nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ich bin ein Stehaufmännchen, habe schon öfter Tiefschläge bekommen und bin immer wieder aufgestanden", verriet der Schlussmann, der bis Saisonende an die Niedersachsen ausgeliehen ist, im "NDR Sportclub" am Sonntagabend.

FC Schalke 04: Hoffmann hat klaren Wunsch

Gleich zweimal hatte Hoffmann im Torwart-Zweikampf um die Rolle als Schalker Nummer eins gegen Herausforderer Justin Heekeren das Nachsehen. Schnell entwickelte sich bei Hoffmann eine große Unzufriedenheit. Mit einer halbjährigen Leihe fanden Klub und Spieler dann eine zufriedenstellende Lösung im Winter.

Wie es für den Torhüter weitergeht, ist maßgeblich vom Abschneiden der Braunschweiger abhängig. Gelingt mit der Eintracht der Klassenerhalt, wird er dem Klub erhalten bleiben. "Das ist fest verankert", erklärte Hoffmann und betonte: "Und das ist mein Wunsch und mein Ziel. Dafür werde ich in den letzten Spielen jeden Stein umdrehen. Damit wir im Sommer die Klasse halten und ich in Braunschweig bleiben kann."

Eine Rückkehr zum FC Schalke 04 strebt die Leihgabe also nicht an. Bei den Knappen steht Hoffmann eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag. Laut "Sky" winken dem Zweitligisten zwischen 100.000 und 300.000 Euro, wenn die Kaufverpflichtung der Braunschweiger für den ehemaligen U21-Nationalspieler greift.