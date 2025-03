Neuer macht Fortschritte - Plan mit Pavlovic enthüllt

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Pavlovic (li.) und Neuer (re.) sollen dem FC Bayern bald wieder zur Verfügung stehen

Seit knapp zwei Wochen muss der FC Bayern ohne Torwart Manuel Neuer auskommen, noch eine Woche mehr ohne Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic. Doch bei beiden FCB-Stars gibt es nun positive Anzeichen, die auf ein baldiges Comeback hindeuten.

Manuel Neuer könnte nach der aktuellen Länderspielpause wieder ins Tor des FC Bayern zurückkehren. Wie "Bild" erfahren hat, ist das Comeback des Keepers für das kommende Bundesliga-Spiel gegen den FC St. Pauli (Samstag, 29.3., 15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) angedacht.

Derzeit versucht der 38-Jährige die Zeit in Abwesenheit der Kollegen, die bei ihren Nationalmannschaften sind, zu nutzen, um am Trainingsgelände an der Säbener Straße wieder die volle Fitness zur erlangen. Neuer hatte sich Anfang des Monats im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen (3:0) einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen - kurioserweise beim Jubel über das zwischenzeitliche 2:0.

Derzeit steigert Neuer sein Reha-Pensum immer weiter, am Dienstag war der Torwart für eine halbe Stunde alleine auf dem Rasen zu sehen, mit dabei nur Reha-Coach Simon Martinello. Auf dem Programm standen laut Beobachtungen von "Bild" vor allem Koordinationsübungen und ein kurzes Auslaufen, bei dem sich Neuer im Vergleich zu letzter Woche deutlich steigern konnte. Viele von Neuers Mitspielern genossen derweil ihre freie Zeit.

Einer, der auch bald wieder auf dem Trainings-Feld stehen soll, ist Aleksandar Pavlovic. Der Mittelfeldmann muss bereits seit Ende Februar passen, fehlt aufgrund Pfeiffersches Drüsenfiebers.

FC Bayern: Kein Risiko bei Pavlovic

Nachdem es kürzlich im "kicker" noch hieß, dass der 20-Jährige erst in zwei Wochen wieder ins Training einsteigen kann, könnte es nach "Bild"-Informationen möglicherweise doch etwas schneller gehen.

Demnach ist noch in der Länderspielpause geplant, dass Pavlovic mit leichtem Aufbautraining beginnt. Sollte dieses positiv verlaufen und der Körper gut auf die Belastungen reagieren, könnte der 20-Jährige das Pensum vermutlich bald schon steigern.

So oder so: Laut "kicker" und "Bild" wird man die Blutwerte des Bayern-Profis ganz genau im Blick behalten und kein Risiko eingehen.