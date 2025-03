Bundesliga-Star will ins Dschungelcamp

IMAGO/motivio

Von der Bundesliga in den Dschungel? Leipzig-Profi Kevin Kampl (l.) hat TV-Pläne

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", hören wir diese Worte im Rahmen des gefeierten RTL-Formats künftig aus dem Mund eines Bundesliga-Stars? Kevin Kampl von RB Leipzig kündigte zumindest an, dass er nach seiner Karriere gerne ins sogenannte Dschungelcamp einziehen würde.

Anfang des Jahres flimmerte die 18. Staffel der RTL-Erfolgssendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" über die Mattscheiben der Nation. Mit Jürgen Hingsen nahm einmal mehr auch eine Sportgröße teil. Der Silbermedaillengewinner im Zehnkampf der Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles musste schnell die Segel streichen, hat seine Sportlerkollegen damit aber wohl nicht abgeschreckt.

RB Leipzigs Spielmacher Kevin Kampl hat im "Bild"-Podcast "Phrasenmäher" auf jeden Fall bestätigt, dass er eine Teilnahme an der Show anstrebt.

"Ich schaue das seit 20 Jahren. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt: 'Irgendwann will ich da auch mal rein'", erklärte der 34-jährige slowenische Nationalspieler, der in Solingen das Licht der Welt der erblickte. Seine Frau hingegen sei weniger begeistert gewesen und habe mit den Worten "du hast einen Vogel" reagiert.

Diese Fußball-Stars waren schon im Dschungelcamp

Leipzig-Mitspieler Lukas Klostermann wiederum würde Kampl nur zu gerne im Dschungel sehen. "Ich würde sogar für ihn anrufen. Ich muss sagen, das würde ich echt gerne sehen. Es würde mich interessieren, wie er sich dort schlägt", erklärte der DFB-Star. "Mich selbst reizt das jetzt nicht zu 100 Prozent, muss ich ehrlicherweise sagen."

Kampl wäre allerdings nicht der erste Fußballer, der sein Glück im Dschungelcamp versucht: In Staffel 17 nahm Ex-Nationalspieler David Odonkor teil, Ansgar Brinkmann war in Staffel 12 zu sehen, Thomas Häßler in der 11. und Thorsten Legat in der 10. Ausgabe.

Mit Aílton konnte man in Staffel 6 einen Bundesliga-Torschützen bewundern, in Staffel 3 trotzte Eike Immel den Herausforderungen und in Staffel 2 war Jimmy Hartwig der erste Ex-Bundesliga-Star, der teilnahm.