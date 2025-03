Hegering fit für CL-Hinspiel gegen Barcelona

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Wieder einsatzbereit: Marina Hegering

Der VfL Wolfsburg kann im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona wieder auf Marina Hegering zurückgreifen.

Die frühere Nationalspielerin, die das Bundesliga-Topspiel bei Bayern München (1:3) am vergangenen Freitag kurzfristig aufgrund von Oberschenkelproblemen verpasst hatte, absolvierte das Abschlusstraining und meldete sich für das Hinspiel gegen den Titelverteidiger am Mittwoch (18:45 Uhr/DAZN) fit.

"Ich bin sehr, sehr froh, dass wir für dieses Spiel wieder auf Marina bauen können. Natürlich war erst die Frage da, was dahintersteckt. Wenn es etwas Muskuläres gewesen wäre, dann wäre sie für diese Spiele nicht einsatzfähig", sagte VfL-Coach Tommy Stroot. Unklar ist allerdings, ob die Defensivspielerin eine Option für die Startelf ist. "Das müssen wir nochmal einen Ticken abwarten. Aber grundsätzlich sind wir sehr froh, dass sie heute die Einheit komplett absolviert hat", sagte Stroot am Dienstagabend.

Der VfL geht als Außenseiter in das Duell - Stroot zieht daraus einen Vorteil. "Ich glaube, Barça will unbedingt diesen Titel, die Champions League gewinnen. Das ist eine Konstellation, wo sie sehr, sehr viel müssen und wir sehr, sehr viel können", sagte der Trainer: "Das aufeinanderprallen zu lassen und auch mit einer gewissen Lockerheit reinzugehen, um am Ende wirklich diese Überraschung zu ziehen, das ist die Aufgabe, die wir haben."

Das katalanische Starensemble um die Weltfußballerin Aitana Bonmati peilt die dritte Königsklassenkrone in Folge an, im Finale 2023 hatte der spanische Serienmeister den Wölfinnen trotz eines 0:2-Rückstands eine schmerzhafte Niederlage hinzugefügt. Für den VfL, der in der Liga mit sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter München nur noch geringe Chancen auf den Titel besitzt und im DFB-Pokal ausgeschieden ist, ist die Königsklasse die wohl letzte realistische Chance auf eine Trophäe. Das Rückspiel in Spanien steht am 27. März an.