Baumann steht gegen Italien im DFB-Tor

AFP/SID/ALEXANDRA BEIER

Die Nummer eins gegen Italien: Oliver Baumann

Oliver Baumann wird in den beiden Nations-League-Spielen gegen Italien im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stehen.

Bei der Vergabe der Rückennummern für die Viertelfinalduelle am Donnerstag in Mailand (20:45 Uhr/ARD) und am Sonntag in Dortmund (ab 20:15 Uhr live bei RTL) erhielt der Schlussmann der TSG Hoffenheim von Bundestrainer Julian Nagelsmann die "1" zugeteilt.

Alexander Nübel vom VfB Stuttgart, der sich ebenfalls Hoffnungen auf einen Einsatz in der Startelf hatte machen dürfen, wird mit der Nummer "12" auf der Bank sitzen. Dritter Torhüter ist Stefan Ortega von Manchester City mit der "21".

Nagelsmann hatte in der vergangenen Woche bei der Nominierung des Kaders angekündigt, für die beiden Duelle gegen Italien die Rotation im Tor zu beenden.

"Stand jetzt ist geplant, dass wir für die beiden Spiele eine Nummer eins haben", sagte der Bundestrainer. Wer den verletzten Marc-André ter Stegen ersetzen sollte, hatte er dabei zunächst offengelassen.

Zuletzt schien Baumann im Duell mit Nübel bereits die Nase vorne zu haben. Der Hoffenheimer musste zuletzt aufgrund einer Verletzung länger pausieren, zeigte bei seinem Comeback aber gute Leistungen.