DFB-Boss enthüllt besondere Brisanz des Italien-Duells

IMAGO/Kirchner-Media/Thomas Haesler

Andreas Rettig (r.) hat sich zum wichtigen Duell mit Italien geäußert

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht in den kommenden Tagen gleich zweimal der Klassiker gegen Italien auf dem Programm. Am Donnerstag steigt in Mailand das Hinspiel des Viertelfinales der Nations League, am Sonntag (ab 20:15 live bei RTL) fällt in Dortmund die Entscheidung im Duell um den Einzug in die Runde der letzten Vier. Im Vorfeld hat sich DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig unter anderem dazu geäußert, warum die Vergleiche eine ganz besondere Brisanz beinhalten.

Wenn sich die DFB-Auswahl am Donnerstag (20:45 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker) sowie am Sonntag im Rahmen des RTL-Super-Sonntags mit Italien um den Einzug ins Halbfinale der Nations League duelliert, steht tatsächlich mehr auf dem Spiel als "nur" ein Platz unter den besten vier Teams der Nations League. Das betonte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de.

"Die Italiener sind genau einen Platz vor uns auf Platz neun, wir sind Platz zehn. Platz neun in der FIFA-Weltrangliste ist von Bedeutung, weil er am Ende dazu berechtigt, Gruppenkopf bei der Auslosung zur WM 2026 zu sein", so der 61-Jährige, der weiter ausführt: "Deswegen wäre es imminent wichtig, die Italiener zu überholen […], denn damit würden wir auch Mexiko im ersten Schritt aus dem Weg gehen. Das würde uns organisatorisch und logistisch enorm helfen."

Italien für die DFB-Auswahl "ein echter Brocken"

Schließlich hätten die Mexikaner bei der Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA "natürlich auch einen effektiven Heimvorteil, wenn man sich die klimatischen Bedingungen dort anschaut. Wenn wir einen der neun Gruppenköpfe erwischen, dann gehen wir diesem Los aus dem Weg", so Rettig.

Die Gastgeber, die jeweils als Gruppenkopf gesetzt sind, bestreiten mindestens ihre Gruppenspiele auf heimischen Boden, Mexiko richtet zudem das Eröffnungsspiel aus. Im Aztekenstadion dürfte sich der Gegner dann mit einem wahren Hexenkessel konfrontiert sehen, ein schwieriger Start in die WM.

Die Partien gegen die Azzurri erfolgreich zu gestalten, sei allerdings eine enorme Herausforderung, gibt Rettig zu bedenken. "Mit Italien erwartet uns ein echter Brocken, auf den wir uns wirklich freuen. Die Bilanz ist nicht besonders positiv für uns, das wissen wir, aber es ist Zeit, das zu ändern", fordert Rettig, dessen weitere Aussagen ihr oben im Video sehen könnt.

Beim Hinspiel in Italien geht es für die DFB-Auswahl vor allem um eine gute Ausgangsposition für die entscheidende zweite Partie am Sonntag in Dortmund (ab 20:15 Uhr/live im Free-TV bei RTL im Rahmen des Super-Sonntags/zuvor zeigt RTL bereits am Morgen ab 7 Uhr den Formel-1-Grand-Prix von China).