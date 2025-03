Van Wonderen vor "acht Endspielen" beim FC Schalke 04

IMAGO/RHR-FOTO

Die Zukunft von Kees van Wonderen beim FC Schalke 04 ist offen

Ganz tief im Abstiegskampf der 2. Bundesliga steckt der FC Schalke 04 mittlerweile nicht mehr. Dennoch ist der Tabellenelfte mit dem bisherigen Saisonverlauf alles andere als zufrieden. Daher scheint auch ein erneuter Trainerwechsel im Sommer nicht ausgeschlossen. Kees van Wonderen bleiben nun offenbar acht Endspiele Zeit, um die Bosse von sich zu überzeugen.

Auch Kees van Wonderen, der erst im Oktober das Traineramt beim FC Schalke 04 übernommen hat, schaffte es bislang nicht, das Team der Knappen nachhaltig zu stabilisieren. Noch immer dümpeln die Königsblauen im Niemandsland der 2. Bundesliga herum. Spielerisch waren die letzten Auftritte zuletzt wieder ein deutlicher Rückschritt.

Die Zukunft des Cheftrainers in Gelsenkirchen steht laut übereinstimmenden Medienberichten auf der Kippe. Laut "Sport Bild" hat der 56-Jährige nun "acht Endspiele", um die Bosse zu überzeugen, dass er der richtige Mann für die kommende Saison ist. Dafür seien die Verantwortlichen mit einer klaren Vorgabe an den Ex-Nationalspieler herangetreten.

FC Schalke 04: Uneinigkeit über Raúl

Demnach wünscht man sich am Berger Feld, dass van Wonderen in den kommenden Wochen vor allem die Spieler einsetzt, die auch in der neuen Spielzeit noch das Trikot des FC Schalke 04 tragen werden. Für Spieler mit auslaufenden Verträgen, die nicht um jeden Preis verlängert werden sollen, wie Marcin Kaminski und Tobias Mohr könnte das weniger Einsatzzeit bedeutet.

Setzt van Wonderen diese Forderungen um, sind seine Chancen, den Job zu behalten wohl durchaus gegeben. Laut "Sport Bild" soll ein klärendes Gespräch Klarheit bringen, das jedoch erst dann über die Bühne gehen soll, wenn der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht ist. Der Sportzeitung zufolge sprechen insbesondere zwei Gründe für eine Weiterbeschäftigung.

Der Niederländer ist demnach in der Kabine beliebt, kommt mit seiner Hilfs- und Kompromissbereitschaft bei den Spielern sehr gut an. Hinzu kommt, dass sich die S04-Bosse bewusst sind, dass eine bessere Lösung als van Wonderen nicht gerade leicht zu finden sein wird. Auch bei Wunschkandidat Raúl ist man sich nicht komplett einig, heißt es.