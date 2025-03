Alonso-Entscheidung naht

IMAGO/Heiko Becker

Xabi Alonso

Bei Doublesieger Bayer Leverkusen steht eine wichtige Entscheidung rund um Trainer Xabi Alonso bevor.

In der Länderspielpause sollen die wichtigsten Zukunftsentscheidungen rund um Bayer Leverkusen fallen. Vor allem bei Star-Coach Xabi Alonso.

Der Trainer ist eine der heißesten Trainer-Aktien auf dem Markt. Alonso gilt als Wunschlösung für eine Nachfolge von Carlo Ancelotti bei Real Madrid.

Der Vertrag von Alonso läuft wie der von Ancelotti bis 2026. Die Vereinsbosse um Geschäftsführer Fernando Carro und Sportchef Simon Rolfes gehen laut "Sport Bild" aber davon aus, dass Alonso sein Arbeitspaper erfüllt. Im Sommer wollen sie mit dem Basken über eine Vertragsverlängerung sprechen.

Bleibt Alonso noch länger? Dem Bericht zufolge will sich Alonso "wahrscheinlich" bis Ende des Monats entscheiden, ob er noch länger in Leverkusen bleibt und den Bayer-Bossen seine Entscheidung mitteilen.

Xabi Alonso: Bekanntgabe Ende März?

Der Klub könnte sich dabei einen Boost im Endspurt um Meisterschaft und DFB-Pokal erhoffen.

Schon vor einem Jahr bekannte sich Alonso in der Länderspielpause im Frühjahr zu Bayer Leverkusen. Die "Sport Bild" spekuliert, dass es diesmal der 27. März sein könnte. An diesem Tag kommen die Nationalspieler zurück von ihren Länderspielreisen. Möglicherweise könnte Alonso auf der Spieltagskonferenz vor der Partie gegen den VfL Bochum seine Entscheidung präsentieren.

Alonso sei weiter in alle Planungen des Teams eingebunden, heißt es weiter. Im April starte in Sachen Transfers die heiße Phase bei der Werkself. Es stehe ein Kader-Umbruch bevor. Auch potentielle Zugänge wollen wissen, wer in der kommenden Saison der Trainer der Mannschaft ist.

Privat fühle sich Alonso und seine Familie am Wohnort Düsseldorf sehr wohl, heißt es. Er könne den Fokus ganz auf den Fußball richten.

Nachfolgekandidat für Alonso in Leverkusen gilt weiter Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart.