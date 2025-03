Gentner deutet Hoeneß-Entscheidung an

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Christian Gentner schwärmte von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß

Sebastian Hoeneß wird immer wieder mit einem Abschied vom VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. VfB-Sportdirektor Christian Gentner äußerte sich nun zur Zukunft des Trainers.

"Er macht sich Gedanken über die Saison hinaus - auch in der Kaderplanung. Er ist akribisch in der Arbeit, macht sich große Gedanken, wie wir wieder bessere Ergebnisse erzielen. Die Performance ist nicht immer schlecht gewesen", sagte Gentner bei "Sky".

Der 39-Jährige ergänzte: "Wir haben das Gefühl, dass Sebastian mit ganzem Herzen beim VfB Stuttgart ist und Dinge vorantreibt."

Als der Sportdirektor gefragt wird, wann bei Hoeneß mit einer finalen Entscheidung zu rechnen sei, betonte der Ex-Profi: "Es geht nicht um eine finale Entscheidung. Sebastian hat Vertrag bei uns. Die Dinge sind ja geregelt."

Das Arbeitspapier des Trainers beim VfB Stuttgart ist noch bis 2027 datiert. Hoeneß soll aber über eine Ausstiegsklausel verfügen, die dem Vernehmen nach bis Ende April gezogen werden muss. Als Ablöse wurden Summen zwischen fünf und neun Millionen Euro genannt.

Zieht es Hoeneß vom VfB Stuttgart zu RB Leipzig?

Hoeneß wurde zuletzt vor allem mit einem Wechsel zu RB Leipzig in Verbindung gebracht. Laut "Sport Bild" ist das Interesse der Sachen bei dem VfB-Übungsleiter hinterlegt worden.

RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hatte die Gerüchte zuletzt im "Aktuellen Sportstudio" des "ZDF" als "falsch" bezeichnet.

Anfang März wurde sogar schon über potenzielle Hoeneß-Nachfolger beim VfB Stuttgart spekuliert. Laut "Sky" stehen mit Lukas Kwasniok vom SC Paderborn und Matthias Jaissle von Al-Ahli zwei Kandidaten bei dem Schwaben auf dem Zettel.

Gerade die Spur zu Kwasniok sei heiß, der Coach strebe im Sommer einen Wechsel in die Bundesliga an. Mit VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth arbeitete der 43-Jährige bereits in Paderborn zusammen.