Wirtz-Poker: Bayer hat wohl gute Karten

IMAGO/Laci Perenyi

Florian Wirtz steht vor einer wichtigen Entscheidung

Im Frühjahr sollen bei Bayer Leverkusen die wichtigsten Personalentscheidungen fallen. Größter Dominostein auf Spielerseite ist die Planung rund um Florian Wirtz.

Florian Wirtz ist das größte Versprechen im deutschen Fußball und bei Bayer Leverkusen. Die Frage ist: Wie lange bleibt er noch bei der Werkself?

Der aktuelle Stand ist, dass der Offensivkünstler ein Angebot für eine Vertragsverlängerung bis 2028 vorliegen hat, schreibt die "Sport Bild".

Nimmt Wirtz das Leverkusen-Angebot an?

Darin wäre wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 125 Millionen Euro verankert. Diese soll ab 2026 gültig sein. Dem Bericht zufolge würde sein Gehalt auf rund eine Million Euro pro Monat ansteigen.

Wirtz fällt aktuell mit einer Verletzung am rechten Knöchel aus - Zeit also, sich Gedanken um die sportliche Zukunft zu machen. Die "Sport Bild" berichtet, dass sich Wirtz wohl bis Anfang April erklären wird, falls er die Vertragsverlängerung annehmen sollte.

Im Verein gelte die Ansicht: Wenn ein frühzeitiges Bekenntnis seitens Wirtz' ausbleibt, steige die Wahrscheinlichkeit eines Sommer-Wechsels. An Interessenten mangelt es in der Tat nicht.

Vor allem Premier-League-Klub Manchester City sei weiter heiß auf den DFB-Spieler. Das Team von Pep Guardiola wollen ihn unbedingt verpflichten. Die genannte Ablöseforderung von 150 Millionen Euro schrecke City auch nicht ab. Zudem sei auch Real Madrid weiter im Rennen, heißt es.

FC Bayern fehlt es wohl am Geld

Und der FC Bayern? Nach den öffentlichen Flirt-Versuchen strecke sich der Rekordmeister weiter, so die "Sport Bild". Doch es fehle wohl am Geld, um ein Paket für den Zauberfuß schnüren zu können. Durch Spielerverkäufe soll noch Geld generiert werden, um mitbieten zu können, so das Blatt.

Doch offenbar hat die Werkself aktuell die besten Karten im Poker um den Nationalspieler.

Dem Bericht zufolge sehen Wirtz und seine Eltern den Zeitpunkt nach der Weltmeisterschaft 2026 als den besten an, um einen Schritt zu einem größeren Klub zu machen.

Vorerst könnte Wirtz gemeinsam mit Strategen Granit Xhaka den geplanten Umbruch bei Bayer 04 anleiten - bestenfalls noch mindestens eine Saison mit Trainer Xabi Alonso.