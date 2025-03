Glatzel lässt mit Joker-Aussage aufhorchen

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

HSV-Stürmer Robert Glatzel ist zurück

Nach langer Verletzungspause kehrte Robert Glatzel beim 3:0-Sieg des Hamburger SV gegen den FC Magdeburg zurück auf den Platz. Vor dem Konkurrenzkampf mit Davie Selke hat der HSV-Stürmer keine Angst.

"Wenn wir aufsteigen, würde ich auch acht Spiele als Joker nehmen. Das große Ziel steht über allem", sagte Robert Glatzel in einem Interview mit der "Sport Bild".

Der 31-Jährige ergänzte: "Auf der Stürmerposition waren wir in meiner HSV-Zeit noch nie so gut aufgestellt, und das ist ein X-Faktor. Das hat die Saison bisher gezeigt, und ich habe keine Zweifel dran, dass sich in den nächsten Wochen auch nichts ändern wird."

Glatzel hatte sich im Oktober einen Sehnenabriss am Oberschenkel zugezogen und war monatelang ausgefallen. Zuvor hatte er in acht Spielen acht Mal getroffen.

In Abwesenheit von Glatzel blühte zuletzt Davie Selke auf. Der 30-Jährige erzielte in dieser Saison 18 Tore in 26 Spielen.

Eine Doppelspitze mit den beiden Goalgettern wird es "Sport Bild" zufolge aber nicht geben.

Sturm-"Luxus" beim HSV

"Alle brennen darauf, dass sie spielen. Ich mache mir da keinen Druck, wie schnell ich wieder von Beginn an spiele", zeigte sich Glatzel mit Blick auf seine Spielzeit gelassen.

Der gebürtige Münchner lobte seine Konkurrenten stattdessen: "Überragend, was Davie und Ransi (Ransford Königsdörffer, Anm. d. Red.) für eine Saison spielen. Vor meiner Verletzung lief es für mich allerdings persönlich auch gut."

Auch HSV-Legende Mladen Petric freut sich über den "Zuwachs" im HSV-Sturm.

"In den Vorjahren gab es immer einen Knick, wenn Glatzel auch nur kurz mal nicht funktioniert hat", merkte in der "Sport Bild" an und fügte hinzu: "Entscheidend wird die Mischung. Du brauchst Punkte. Und um die zu holen, brauchst du Tore. Dafür - inklusive Königsdörfer - sogar drei treffsichere Stürmer zu haben ist ein Luxus."