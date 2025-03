Bayern-Talent vor Wechsel in die 2. Liga

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Lennard Becker wird den FC Bayern wohl verlassen

Lennard Becker gilt als eines der größten Talente beim FC Bayern. Den Münchnern droht nun aber offenbar ein Abgang des defensiven Mittelfeldspielers.

Laut den "Badischen Neuesten Nachrichten" steht Lennard Becker beim Karlsruher SC auf dem Zettel. Demnach beobachtet der Zweitligist den 19-Jährigen schon länger.

Beim KSC soll Becker in die Fußstapfen von Leon Jensen treten. Der Mittelfeld-Allrounder steht vor einem Wechsel zum Ligakonkurrenten Hertha BSC. Laut "Bild" laufen die Verhandlungen derzeit auf Hochtouren, der Deal sei weit fortgeschritten.

Becker ist vertraglich nur noch bis zum Saisonende an den FC Bayern II gebunden. Der Youngster wäre daher ablösefrei zu haben.

Derzeit zeichnet sich keine Verlängerung beim deutschen Rekordmeister ab.

In der aktuellen Saison hat Becker verletzungsbedingt einige Spiele verpasst. Ein Muskelfaserriss hatte ihn länger außer Gefecht gesetzt.

Insgesamt stand das Talent zehn Mal in der Regionalliga Bayern und zwei Mal in der Youth League auf dem Platz. Für die Profis konnte er sich noch nicht empfehlen - auch wenn er in der Vorbereitung mittrainieren durfte.

Bereits im vergangenen Sommer war über einen Becker-Abschied spekuliert worden. Laut "Bild" tendierte er damals zu einem Wechsel. Angebote von Zweitligisten und aus dem Ausland sollen damals vorgelegen haben.

Becker stammt aus der Talentschmiede von Dynamo Dresden. Im Sommer 2022 schloss sich der 1,89 Meter große Rechtsfuß dem FC Bayern an.

Kommt auch ein Hoffenheim-Talent zum KSC?

Neben Becker soll auch Noah König von der TSG Hoffenheim II beim Karlsruher SC auf dem Zettel stehen.

Der Innenverteidiger wartet in Sinsheim noch auf seinen ersten Einsatz bei den Profis. In der Regionalliga Südwest ist er allerdings gesetzt.

Vertraglich ist der gebürtige Karlsruher nur noch bis zum Saisonende an die TSG gebunden.