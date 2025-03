Ab 18:30 Uhr: DFB-PK vor dem Italien-Duell im Live-Stream

IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

Bundestrainer Nagelsmann (li.) und DFB-Verteidiger Rüdiger sprechen vor dem Italien-Spiel

Bevor die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstagabend im Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League gegen Italien antritt (20:45 Uhr), stellen sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger am heutigen Mittwochabend auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

sport.de überträgt die DFB-PK an dieser Stelle ab 18:30 Uhr im Live-Stream. Das Video öffnet sich dann automatisch oben im Artikelbild!

Vor dem ersten Spiel gegen die Italiener gibt es viele offene Fragen:

Wer ist fit und steht im Hinspiel zur Verfügung? Wer hat die richtige Form, um sich gegen die Top-Nation zu empfehlen? Im sport.de-Formcheck haben wir die nominierten Spieler unter die Lupe genommen. Wem gibt Julian Nagelsmann am Abend eine Einsatzgarantie?

Außerdem: Warum hat sich Nagelsmann für Oliver Baumann als Nummer eins im Tor entschieden? Diese Frage dürfte dem Bundestrainer am heutigen Abend ebenfalls gestellt werden. Was die Baumann-Beförderung allgemein bedeutet, steht hier.

Im Vorfeld der Partie haben sich im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv und sport.de zudem DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig zur Bedeutung der Partie gegen Italien und Nationalstürmer Tim Kleindienst zu seiner großen Chance in der Sturmspitze geäußert.