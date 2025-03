Basler erklärt: So "bereichert" Kane Bayern mehr als Lewy

Sergio Ruiz / Imago

Harry Kane und Robert Lewandowski im direkten Duell

Der eine trägt noch das Trikot des FC Bayern, der andere trug es lange Zeit erfolgreich, beide sind extrem torhungrige Stürmer, doch wer war oder ist für die Münchner eigentlich wertvoller: Robert Lewandowski oder Harry Kane? Für den ehemaligen Bayern-Star Mario Basler gibt es nur eine Antwort auf diese Frage.

Robert Lewandowskis Leistungsbilanz beim FC Bayern liest sich hervorragend: 344 Tore in 375 Spielen - dazu 73 Vorlagen - sammelte der Angreifer in seiner Zeit zwischen 2014 und 2022 an, wurde zehnmal Deutscher Meister, gewann die Champions League und dreimal den DFB-Pokal. Kurzum: Dass Lewandowski die Münchner prägte, dürfte außer Frage stehen.

Auf ganz ähnlichem Niveau ist seit 2023 Harry Kane beim FC Bayern unterwegs: 76 Tore in 82 Spielen hat er erzielt, dazu schon 61 Treffer vorgelegt. Auf dem Papier ist er damit sogar noch wertvoller als der polnische Nationalstürmer. Das sieht auch Mario Basler so, wie er gegenüber "spaceportsweden.com" betonte.

"Harry Kane und Robert Lewandowski sind sich in mancher Hinsicht ähnlich", sagte Basler und setzte hinzu: "Sie sind selten verletzt und schießen immer ihre Tore." Das große Aber folgte jedoch auf dem Fuße: "Ich glaube, dass Kane eher ein Teamplayer ist - Lewandowski ist manchmal ein sehr egoistischer Stürmer", fügte Basler über den 36-Jährigen an, der mittlerweile beim FC Barcelona aktiv ist.

"Ich schaue Kane beim Spielen zu und merke, dass er auch im Mittelfeld zurückläuft und den Ball ganz gut verteilt. Ich denke, er ist für die Bayern wichtiger als Lewandowski. Er bereichert die Mannschaft mehr als Lewandowski, weil er auch defensiv arbeitet und sich stärker in den Aufbau der Mannschaft einbringt", arbeitete Basler die Vorzüge des Engländers heraus, dessen Vertrag noch bis Sommer 2027 datiert ist, der aber laut Berichten eine ab 2026 gültige Ausstiegsklausel hat.

Basler hofft auf Kane-Verbleib beim FC Bayern

"Ich hoffe, dass er die Bayern nicht verlässt und ich glaube auch, dass er genau weiß, was er im Verein hat", erklärte Basler, der selbst zwischen 1996 und 1999 das Münchner Trikot trug.

Dazu sei Kane mittlerweile "in einem gewissen Alter, ich bin mir nicht sicher, ob er zu diesem Zeitpunkt noch einmal wechseln möchte. Ich glaube, er fühlt sich bei Bayern sehr wohl und hoffe, dass er dortbleibt, bis er seine Karriere beendet", legte sich der Ex-Bayer zur Zukunft des 31-Jährigen fest.