Bitter! Bayern-Hoffnungsträger vom DFB-Team abgereist

IMAGO/Maximilian Koch

Jonas Urbig kehrt vorzeitig zum FC Bayern zurück

Rückschlag für den FC Bayern und die deutsche U21-Nationalmannschaft: Schlussmann Jonas Urbig ist am Mittwoch vorzeitig vom ältesten DFB-Nachwuchs abgereist. Der Keeper, der erst im Winter vom 1. FC Köln nach München gewechselt war, aber schon viermal als Vertreter von Routinier Manuel Neuer agieren durfte, hat laut DFB-Angaben im Training am Fuß verletzt.

Die U21-Auswahl des DFB muss in den anstehenden Freundschaftsspielen gegen die Slowakei (21. März) in Trnava und Spanien (25. März) in Darmstadt auf Jonas Urbig vom FC Bayern verzichten. Das gab der DFB am Mittwoch bekannt. Für den 21-Jährigen nominierte Trainer Antonio Di Salvo Felix Gebhardt vom SSV Jahn Regensburg nach.

"Sky" berichtet, dass Urbig derweil zur Behandlung nach München zurückreise und wohl vier bis fünf Tage mit dem Training aussetzen muss. Beim deutschen Rekordmeister soll man sich allerdings keine großen Sorgen machen und "die Rückholaktion als Vorsichtsmaßnahme" sehen, heißt es.

Vier Einsätze für den FC Bayern, ein bitterer Patzer

Ohnehin wird Urbig bei den Bayern wohl erst einmal wieder ins zweite Glied rücken. Manuel Neuer befindet sich nach seinem Muskelfaserriss auf einem guten Weg zum Comeback und dürfte nach der Länderspielpause gegen den FC St. Pauli (29. März, 15:30 im sport.de-LIVE-Ticker) wieder zwischen den Pfosten stehen.

Nachdem sich Neuer im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen (3:0) schon früh beim Jubeln verletzte, kam Urbig überraschend zu seinem Debüt im Trikot des FC Bayern. Anschließend vertrat der Youngster den Routinier auch im Rückspiel (2:0) sowie in der Liga gegen den VfL Bochum (2:3) und Union Berlin (1:1). Gegen die Eisernen unterlief ihm dabei ein dicker Patzer, der zum Ausgleich führte.

Trotz des Fehlers gab es Rückendeckung vom Verein. Sportvorstand Max Eberl stellte nach dem Remis klar: "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen und wir spielen zusammen unentschieden."

Urbig bestritt bislang acht Länderspiele für die deutsche U21. Viermal wahrte er eine weiße Weste.