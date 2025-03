Sind diese acht BVB-Stars im Sommer weg?

IMAGO/Bahho Kara

Julian Brandt und Jamie Gittens dürfen den BVB wohl verlassen

Als Tabellenelfter droht Borussia Dortmund erstmals seit der Saison 2009/10 nicht international vertreten zu sein. Dem BVB steht nach einer desolaten Saison ein großer Umbruch ins Hause. Fünf Stars haben offenbar keine Zukunft am Westfalenstadion. Darunter auch zwei aktuelle Stammspieler. Auch drei weitere Profis dürften bei einem passenden Angebot gehen gehen.

Laut "Bild" würde sich der BVB gerne von Giovanni Reyna, Niklas Süle und Salih Özcan im Sommer trennen. Das Trio vermutlich keine Zukunft bei Borussia Dortmund, heißt es im Bericht der Boulevardzeitung. Man schaut sich aktiv nach potentiellen Abnehmern um. Bislang verlief die Suche allerdings wenig erfolgreich. Alle drei Spieler stehen noch bis 2026 unter Vertrag.

Süle, der bei den Westfalen zu den Top-Verdienern gehört, soll sich einen Abgang allerdings nicht vorstellen können und auf einen Verbleib beim Klub aus dem Ruhrpott beharren. Reyna und Özcan, die zuletzt nicht mit Leistungen auf sich aufmerksam machen konnten, sollen immerhin noch ein paar Millionen einbringen, um den Umbruch zu finanzieren.

Etwas anders verhält sich die Situation bei Julian Brandt und Pascal Groß, die aktuell noch Leistungsträger in der BVB-Truppe sind. Die beiden Mittelfeldspieler bringen nicht die Leistungen, die man sich in der Dortmunder Führungsetage erhofft, so die "Bild". Brandt befinde sich in einer "50:50-Situation".

BVB: Auch drei weitere Stars könnten verkauft werden

Zuletzt befand sich der ehemalige Leverkusener im Formtief. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 2026 hinaus wurden daher bereits auf Eis gelegt. Die Tendenz bei den BVB-Bossen geht aktuell dahin, den Offensivspieler im Sommer zu veräußern. Eine endgültige Entscheidung ist aber offenbar noch nicht gefallen.

Auch Groß soll nicht um jeden Preis in Dortmund gehalten werden. Sein Abgang nach nur einem Jahr ist "nicht unwahrscheinlich", heißt es. Auch Jamie Gittens, Marcel Sabitzer und Yan Couto dürfen im Sommer weg, wenn ein passendes Angebot eingeht, so die "Bild". Keine Sorgen um seine BVB-Zukunft muss sich offenbar derweil Emre Can machen.

Der Kapitän zeigte sich zuletzt in der Innenverteidiger stark verbessert, lief dort sogar Waldemar Anton den Rang ab. Macht der EM-Fahrer so weiter, will der BVB mit dem Defensivspieler wohl gerne verlängern, heißt es im Bericht der Boulevardzeitung weiter.