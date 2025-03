Hummels spricht über "vielleicht größten Fehler"

IMAGO/Jorge Ropero

Mats Hummels flog mit AS Rom aus der Europa League

Mats Hummels hat der AS Rom jüngst im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League bei Athletic Bilbao einen Bärendienst erwiesen, als er mit glatt Rot vom Feld flog. Nun hat die BVB-Legende über die Szene ausführlich gesprochen.

Deutliche Worte von Mats Hummels: "Ich bin nochmal in mich gegangen. Ich fürchte, es ist leider tatsächlich vielleicht der größte Fehler meiner Karriere gewesen", sagte der Innenverteidiger der AS Rom in seinem Podcast "Alleine ist schwer" über seine frühe Rote Karte im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League bei Athletic Bilbao.

Der Abwehr-Routinier hatte in der elften Spielminute auf Höhe der Mittellinie einen katastrophalen Fehlpass gespielt. Sogleich wollte Hummels seinen Fehler wiedergutmachen und setzte zur Grätsche an. Zwar traf er auch den Ball, erwischte seinen Gegenspieler zugleich aber mit voller Wucht. Schiedsrichter Clément Turpin aus Frankreich zog direkt die Rote Karte.

Hummels habe im Laufe seiner Karriere "etwa vier Fehler" dieser Größenordnung gemacht, die dann aber keine nachhaltigen Folgen für seine eigene Mannschaft gehabt hätten. So etwa im Halbfinale der Champions League 2013 mit dem BVB gegen Real Madrid. Die Borussia gewann das Spiel am Ende trotzdem mit 4:1, der Fehler "wiegt nicht so schwer". Nun habe er sein Team "im Alleingang rausgekickt".

Mitspieler unterstützen Mats Hummels

In Unterzahl verspielte die Roma den 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel. Doppelpacker Nico Williams und Abwehrspieler Yuri stellten in der Folge auf 3:0, erst in der Schlussphase konnten die Italiener noch verkürzen. Zum Weiterkommen reichte es allerdings nicht mehr.

Das Gefühl, für das Ausscheiden verantwortlich gewesen zu sein, sei "wirklich furchtbar" gewesen, so der 36-Jährige. "In der Kabine zu hängen und das ganze Spiel zu hoffen, dass sie es irgendwie schaffen. Du weißt, jeder einzelne von denen muss jetzt mehr Meter machen, nur wegen dir. Nur wegen dir ist jeder da am leiden."

Die Rückendeckung des Vereins habe ihm aber sehr geholfen, er habe von einem Team "selten so eine gute Reaktion auf so etwas erlebt", sagte Hummels außerdem. Zugleich bewertet er die Entscheidung des Schiedsrichters auf Platzverweis als "hart". Hummels führte aus: "

"In meinem Kopf war es keine Szene für eine Rote, weil es ein paar Meter in unserer Hälfte war. Ich war schon sehr überrascht, dass er Rot gezogen hat. Wenn er erst Gelb gibt, glaube ich nicht, dass der VAR auf Rot upgradet."

Mats Hummels war im September zur AS Rom gewechselt, wo er sich nach turbulentem Start zwischenzeitlich einen Stammplatz erkämpft hatte. Sein Vertrag bei den Hauptstädtern läuft im Sommer aus.