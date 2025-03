Augsburg-Keeper hat Sonderrolle im DFB-Team

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Augsburg-Torwart Finn Dahmen hat in der Bundesliga eine starke Serie

Die jüngste Erfolgsserie ohne Gegentor hat Augsburgs Torhüter Finn Dahmen näher an die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gebracht.

Der Schlussmann verriet in einem Podcast der "Augsburger Allgemeinen", dass er sich als Backup bereithalten solle, falls in den anstehenden Nations-League-Spielen gegen Italien einer der drei nominierten Torhüter ausfällt. Er sei "auf Abruf" dabei, sagte der 26-Jährige und ergänzte: "Das ist eine sehr, sehr coole Sache für mich."

Dahmen stellte klar, dass er damit zwar nicht zur DFB-Auswahl eingeladen sei und unterstrich: "Ich habe nichts erreicht. Ich bin noch relativ weit weg von einem Spiel."

Es sei aber "verrückt, wie schnell es gegangen ist" mit einem Anruf. Der Torwarttrainer habe ihn kontaktiert, sagte Dahmen. Das sei eine "große Ehre" für ihn.

Dahmen und der FCA haben in den vergangenen Wochen herausragende Defensivleistungen gezeigt. Seit 613 Minuten sind die Schwaben in der Bundesliga ohne Gegentor, als einziges Team ist der FCA in der Rückrunde noch ungeschlagen.