Nagelsmann erklärt Startelf-Entscheidung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Bundestrainer Julian Nagelsmann bereitet die Nationalmannschaft auf Italien vor

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine Torwart-Entscheidung zu Gunsten von Oliver Baumann vor dem Nations-League-Viertelfinale gegen Italien erklärt.

Alexander Nübel habe sich nach seiner Entscheidung pro Oliver Baumann "sehr professionell verhalten, das fand ich sehr, sehr positiv. Am Ende ist es eine Millimeter-Entscheidung. Die ist nicht super klar gewesen, aber wir müssen sie treffen", sagte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Mittwochabend.

"Beide spielen eine gute Saison, beide sind auf einem guten, konstanten Niveau. Oli ist vielleicht einen kleinen Tick konstanter auf diesem Niveau. Wir haben beiden gesagt, dass es für diese beiden Spiele ist, weil wir mit Marc [ter Stegen] auch einen Top-Torwart in der Hinterhand haben und dann werden wir nach den Spielen neu entscheiden", fügte der Bundestrainer hinzu.

Die etatmäßige Nummer eins Marc-André ter Stegen fällt bereits seit vergangenem September aufgrund eines Riss' der Patellasehne im rechten Knie aus. In der Folge erhielten sowohl Baumann als auch Nübel ihre Bewährungschancen in der Nationalmannschaft.

Große Vorfreude in der Nationalmannschaft

Das DFB-Team trifft in der Nations League im Viertelfinale am Donnerstag in Mailand (20:45 Uhr/ARD) sowie am Sonntag in Dortmund (ab 20:15 Uhr live bei RTL und auf RTL+) auf Italien.

"Es ist ein großes Spiel. Im San Siro spielen zu dürfen, ist für mich unglaublich. Ich freue mich sehr auf das Spiel", blickte Abwehrchef Antonio Rüdiger voraus.

Das Team habe nach der Heim-Europameisterschaft "Blut geleckt", verriet der Innenverteidiger von Real Madrid. Kommt die deutsche Nationalmannschaft gegen Italien weiter, würde das Final Four der Nations League hierzulande stattfinden.

"Es wäre gut, in einem so wichtigen Jahr, unsere Leute mitzunehmen. Titel ist Titel. Natürlich nicht der Stellungswert der Champions League, aber Titel ist Titel", so Rüdiger über die Nations League.