Mega-Offerte für BVB-Star Felix Nmecha?

IMAGO/Noah Wedel

Felix Nmecha (r.) gilt beim BVB eigentlich nicht als Verkaufskandidat

Felix Nmecha gilt bei Borussia Dortmund eigentlich nicht als Verkaufskandidat, könnte aber im Sommer womöglich dennoch wechseln. Denn: Ein Premier-League-Schwergewicht soll eine beeindruckende Offerte für den 24 Jahre alten Nationalspieler vorbereiten.

"Bild" berichtet, Englands seit Jahren strauchelnder Rekordmeister Manchester United habe Felix Nmecha als möglichen Teil des geplanten XXL-Umbruchs nach der laufenden Saison ausgemacht.

Umgerechnet rund 48 Millionen Euro wollen die Red Devils demnach für den Mittelfeldakteur bieten - eine Summe, die den BVB in der Causa Nmecha womöglich zum Umdenken bringen und doch gesprächsbereit machen könnte.

Das Transfer-Portal "todofichajes.com" hatte zuletzt berichtet, die Dortmunder seien im Falle eines "unmoralischen Angebots" möglicherweise doch bereit, Nmecha ziehen zu lassen. Neben United sollen demnach auch der FC Chelsea sowie Newcastle United die Fühler nach ihm ausstrecken. Ein Wettbieten stehe im Raum, hieß es.

Weiter war aus England zu hören, Scouts von der Insel hätten Nmecha mehrfach beobachtet und ihren Klubs positive Rückmeldung zu seinen Leistungen gegeben.

BVB winkt sattes Transfer-Plus bei Felix Nmecha

Nmecha war im Sommer 2023 vom Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg zum BVB gewechselt. 30 Millionen Euro ließen sich die Schwarz-Gelben den Transfer damals kosten. Es winkt also ein sattes Plus, sollten in der kommenden Wechselperiode tatsächlich fast 50 Millionen Euro für ihn fließen.

Die Debütsaison des 24-Jährigen verlief nicht wie geplant. Nmecha wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und spielte sportlich nur eine Nebenrolle.

In der aktuellen Spielzeit blühte er allerdings auf, stand schon 27 Mal für den Revierklub auf dem Platz, erzielte dabei drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Von Beginn an durfte er 20 Mal ran.

Ende Januar zog sich Nmecha allerdings eine Bänderverletzung am Knie zu und fällt seitdem aus.