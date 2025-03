RB-Star Henrichs träumt von WM-Teilnahme 2026

IMAGO/Martin Stein

Benjamin Henrichs arbeitet an seinem Comeback

Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs träumt von der Teilnahme an der WM 2026 - doch denkt nach seiner schweren Verletzung in kleinen Schritten.

"In der Reha ist es eines der wichtigsten Dinge, sich Ziele zu setzen. Natürlich ist das langfristige Ziel, wieder auf dem Platz zu stehen und Teil des WM-Kaders zu sein. Aber man muss kurzfristig denken", sagte Henrichs in einer Medienrunde, an der auch die Nachrichtenagentur "AFP" teilnahm.

"Ein kleines Ziel war der Beginn der Reha. Dann war das Ziel, den Stützschuh loszuwerden. Mein nächstes Ziel ist es, die Krücken loszuwerden", sagte der Außenverteidiger von Bundesligist RB Leipzig: "Man muss sich solche Ziele setzen, weil man - besonders in den ersten drei Monaten - kein normales Leben führen kann."

Henrichs holt sich Motivation von NBA-Legende Kobe Bryant

Henrichs hatte sich im Dezember beim Ligaspiel bei Bayern München (1:5) ohne Einwirkung des Gegners die rechte Achillessehne gerissen.

Auf dem Weg zum erhofften Comeback holt sich der 28-Jährige Inspiration unter anderem von Basketball-Legende Kobe Bryant, die von der gleichen Verletzung betroffen war. Mit Leidensgenossen aus dem Fußball wie dem Ex-Dortmunder Axel Witsel oder Presnel Kimpembe stand Henrichs im Austausch.

Auch mit Bayer Leverkusens Martin Terrier, der sich im Januar die Achillessehne gerissen hatte, ist Henrichs in Kontakt. "Es war hart, seine Verletzung zu sehen. Ich habe ihm direkt geschrieben. Wir geben uns regelmäßige Updates, vergleichen unsere Narben. Wir sind so etwas wie Achilles-Brüder", sagte Henrichs.