Dieses VfB-Problem soll im Sommer gelöst werden

IMAGO/Grant Hubbs

Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart sind in einer Ergebniskrise

Die Verantwortlichen des VfB Stuttgart haben offenbar eine Kader-Schwachstelle identifiziert und wollen diese im kommenden Transfer-Sommer angehen.

Die Leichtigkeit aus der vergangenen Saison in definitiv weg. Seit Wochen steckt der VfB Stuttgart in einer Form-, aber vor allem in einer Ergebniskrise.

Kein Team hat zuletzt häufiger Führungen aus der Hand gegeben. Gegen Ende der Partie gehen beim VfB momentan immer wieder die Lichter aus. Punkte bleiben liegen.

VfB Stuttgart: Wo sind die Führungsspieler?

Gegen Wolfsburg (1:2), gegen Hoffenheim (1:1), gegen Bayern (1:3), gegen Kiel (2:2) und zuletzt auch in dem Sieben-Tore-Spektakel gegen Bayer Leverkusen. Trotz einer 3:1-Führung bis zu 67. Minute musste der VfB noch eine 3:4-Niederlage hinnehmen. In der Nachspielzeit setzte Bayer Leverkusen wieder mal den entscheidenden K.o. durch Patrik Schick.

In der Tabelle ist der Vizemeister daher in den vergangenen Wochen von Platz vier auf Rang zehn abgerutscht. Die internationalen Plätze sind akut in Gefahr.

Ein Problem im Gefüge des Klubs ist, dass zu wenige Spieler vorangehen, wenn es mal kritisch wird und die Crunchtime anbricht. Thema Führungsspieler. Laut "kicker" wollen Trainer Sebastian Hoeneß, Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Sportdirektor Christian Gegner in den kommenden Spielen "sehr genau beobachten", wer bereit ist, diese Rolle anzunehmen und in die Bresche zu springen.

VfB Stuttgart will auch erfahrenere Profis ins Team holen

Im kommenden Transferfenster wollen die Verantwortlichen laut Bericht zudem die genannte Problematik miteinbeziehen. Es sollen daher neben Entwicklungsspielern mit einem hohen Wiederverkaufswert auch Profis an den Neckar kommen, die mehr Erfahrung haben und das Team stabilisieren können.

Im Schnitt stellt der VfB Stuttgart hinter Eintracht Frankfurt die zweitjüngste Startelf (24,5 Jahre) der Bundesliga. Beide Teams treffen am kommenden Spieltag aufeinander.