HSV-Star wird deutlich: "Ich brenne darauf ohne Ende"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Daniel Heuer Fernandes will mit den HSV in die Bundesliga

Aller guten Dinge sind sieben? Der Hamburger SV führt die 2. Bundesliga aktuell an und darf sich somit berechtigte Hoffnungen auf den langersehnten Aufstieg in das deutsche Fußball-Oberhaus machen. Torwart Daniel Heuer Fernandes brennt auf das große Ziel.

Der Hamburger SV rangiert in der 2. Bundesliga mit 48 Punkten an der Spitze. Mit dem 1. FC Köln (47), SC Paderborn (45), 1. FC Kaiserslautern (43), 1. FC Magdeburg sowie Hannover 96 (beide 42) lauern aber gleich mehrere Vereine dicht hinter den Rothosen.

HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes ist davon überzeugt, dass der Aufstieg glücken wird. "Weil ich eine besondere Stärke, eine innere Übersetzung in der Mannschaft spüre", begründete der 32-Jährige seine Meinung im Interview mit "Bild": "Du weißt, dass du vor jedem Spiel gut vorbereitet bist, wenig dem Zufall überlassen wird."

Der HSV habe "immer einen Plan und das gibt uns eine Sicherheit auf dem Platz. So können wir viele Phasen im Spiel kontrollieren. Plus der großen Qualität in der Mannschaft. Wir geben alles, damit wir aufsteigen", sagte der 32-Jährige.

Heuer Fernandes lobt Stimmung beim HSV

Die Hamburger absolvieren derzeit bereits die siebte Saison in Serie in der 2. Bundesliga. Dementsprechend groß ist in der Hansestadt die Sehnsucht nach der Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus.

"Ich brenne darauf ohne Ende. Es ist die beste Liga, dort sind die besten Spieler, dort will man hin. Es motiviert uns jeden Tag Vollgas zu geben, um das Ziel zu erreichen", verriet Heuer Fernandes.

Trainer Merlin Polzin nehme "alle jeden Tag mit. Wirklich alle. Dadurch fühlt sich jeder wertgeschätzt. Jeder will in seinem Bereich sein Maximum geben. Das gibt uns ein gutes Gefühl in der Kabine. Dadurch entsteht eine Energie, bei der sich alle angesprochen fühlen. Und jeder ordnet dem großen Ziel Aufstieg alles unter", lobte der Routinier.