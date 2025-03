Wackelt Zetterer? Werder-Boss mit spannender Ansage

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Michael Zetterer ist die Nummer eins im Werder-Tor

Die sportliche Talfahrt von Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga ging auch an Keeper Michael Zetterer nicht spurlos vorbei. Der Torwart leistete sich einige Unsicherheiten, wirkte zuletzt nicht mehr so stabil wie in den Spielzeiten zuvor. Droht dem 29-Jährigen bald sogar die Ersatzbank?

Die Antwort auf diese Frage, die jüngst rund um das Weserstadion hinter hervorgehaltener Hand immer wieder diskutiert wurde, kam nun vom Leiter der Lizenzspielerabteilung, Peter Niemeyer. Der Ex-Profi sagte gegenüber der "Bild" zu vermeintlichen Torwart-Debatte in klaren Worten: "Wir sind happy, dass er bei uns die Nummer eins ist und bleibt."

Ein klares Bekenntnis also zu Michael Zetterer als Stammkeeper, wenngleich Profi-Chef Peter Niemeyer auch einräumte: "Er ist sehr klar, nimmt sich nicht aus der Verantwortung. Er ist ein Führungsspieler. Jetzt gilt es auch für ihn, zu gewohnter Stärke zurückzufinden."

Zetterer ist bis dato absolut gesetzt im Werder-Tor, stand in der laufenden Saison in 30 Pflichtspielen in der Startelf der Bremer. Seit Monaten läuft aber auch der Schlussmann seiner Topform hinterher. Kein Team holte in diesem Kalenderjahr in der Bundesliga weniger Punkte als Werder Bremen.

Werder Bremen ist nur noch Tabellenzwölfter

"Jetzt sind wir als Mannschaft auf der Suche nach unserer Form und nach altem Selbstverständnis. Es gehen die Dinge nicht mehr so leicht von der Hand. Davon ist auch Zetti betroffen", versuchte Niemeyer erst gar nicht, Zetterer aus der Mitverantwortung zu nehmen.

Fortan wollen die Grün-Weißen daran arbeiten, sich in der Bundesliga wieder zu stabilisieren und an die Leistung von vor knapp zwei Wochen gegen Bayer Leverkusen anzuknüpfen, als der amtierende deutsche Meister völlig überraschend auswärts mit 2:0 geschlagen wurde.

Als Zwölfter rangiert die Mannschaft von Cheftrainer Ole Werner derzeit im Niemandsland der Bundesliga-Tabelle.