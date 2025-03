Zukunft beim FC Bayern? Zaragoza lässt "Gott entscheiden"

IMAGO/Ricardo Larreina

Bryan Zaragoza steht immer noch beim FC Bayern unter Vertrag

Nach nur einem halben Jahr in München hat Bryan Zaragoza den FC Bayern im letzten Sommer auf Leihbasis schon wieder verlassen. Beim CA Osasuna hat er die schwierige Zeit in der Bundesliga hinter sich gelassen.

"Letztendlich habe ich nach etwas gesucht, das meinen Werten entspricht: Demut, harte Arbeit und Aufopferung", erklärte Bryan Zaragoza im Format "LaLiga World". "Osasuna hat mir die Chance gegeben, wieder Bryan zu sein, ich selbst zu sein."

Der FC Bayern hatte den flinken Flügelspieler im Januar 2024 an die Säbener Straße geholt. Eigentlich hatte man sich mit dem FC Granada zuvor auf einen Transfer nach der letzten Saison geeinigt. Aufgrund der angespannten Personal-Situation wurde der Wechsel letztlich ein halbes Jahr vorgezogen.

Doch in München erlebte Zaragoza unter Thomas Tuchel eine enorm schwierige Zeit. In einer angespannten Gesamtsituation setzte der Cheftrainer kaum auf ihn. Auch die Integration in die Mannschaft fiel dem Offensivspieler schwer.

Zukunft beim FC Bayern wird "Gott entscheiden"

Für den Spanier, der gerade erst einen Mittelfußbruch überstanden hat, ist jeder Rückschlag aber immer auch eine Chance. "Ich denke, meine größte Stärke ist, dass ich Fußball mag. Ich habe nie beschlossen, aufzuhören und oder Rückzieher zu machen - im Gegenteil. Es hat mir Kraft gegeben zu sagen: Jetzt werden sich sehen, wer Bryan ist", schilderte er sein Mindset.

Noch ist unklar, wie es für die Bayern-Leihgabe im Sommer weitergeht. Die Vereinbarung mit dem spanischen Erstligisten beinhaltet Berichten zufolge keine Kaufoption, eine mögliche Ablöse müsste also zwischen den Parteien ausgehandelt werden.

Aktuell konzentriert sich Zaragoza ohnehin auf andere Dinge. Er wolle in den nächsten Wochen einfach nur "Spaß haben" und die Saison beenden. "Und Gott wird entscheiden, was nächstes Jahr ist", sagte er mit Blick auf seine Zukunft.