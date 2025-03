"DFB-Elf kann sich auf eine Bayern-Connection verlassen"

IMAGO/Mickael Chavet

Überzeugten beim Sieg der Nationalmannschaft: Joshua Kimmich und Leon Goretzka

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bezwingt Italien im Viertalfinal-Hinspiel der Nations League nach Pausenrückstand mit 2:1. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht dementsprechend mit einer guten Ausgangslage in das zweite Aufeinandertreffen am Sonntag (20:15 live bei RTL und auf RTL+). Die Pressestimmen zur Partie in Mailand:

Deutschland

ntv.de: "Kopfballungeheuer sorgen für ersten DFB-Sieg in Italien seit 1986. In der ersten Halbzeit finden die deutschen Fußballer schwer ins Spiel, nach dem Seitenwechsel läuft es deutlich besser. Im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League beflügeln zwei Flanken von Joshua Kimmich die DFB-Elf."

RTL.de: "2:1! Deutschland siegt mit Köpfchen."

kicker: "Joker Kleindienst und Rückkehrer Goretzka treffen: DFB-Team gewinnt in Italien. Dank zweier Kopfballtore in der zweiten Hälfte gewann Deutschland das Viertelfinalhinspiel in der Nations League in Italien und machte so einen ersten großen Schritt Richtung Halbfinaleinzug."

Süddeutsche Zeitung: "Deutschland übertölpelt das San Siro. Eine auf mancher Position ungewöhnliche Nagelsmann-Elf überzeugt mit Klasse und Kopfballtoren. Beim 2:1 im Mailänder Stadion stecken die DFB-Männer anfängliche Schwierigkeiten locker weg."

Der Spiegel: "Goretzka überragt beim Comeback und köpft die DFB-Elf zum Sieg. Deutschlands Fußballnationalmannschaft hat das Viertelfinalhinspiel der Nations League gewonnen, trotz mehrerer Ausfälle und eines Novums in der Startelf. Verlassen konnte sich die DFB-Elf auf eine Bayern-Connection."

Bild.de: "Das Goretzka-Märchen - Jetzt ist die deutsche Mini-EM ganz nah."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Die Qualifikation für das Nations-League-Finale steht nun auf der Kippe. Schade, denn Tonalis Tor zu Beginn des Spiels hatte uns die Illusion gegeben, dass ein Sieg möglich wäre. Die Deutschen hatten trotz der Abwesenheit von Havertz, Wirtz und Füllkrug mehr Qualität und vor allem mehr internationale Erfahrung: Kimmich und Goretzka treiben die Mannschaft an. Die Azzurri werden über ihre Fehler hinaus bestraft, Baumann ist mehrmals entscheidend. Ohne seine Eingriffe wäre das Match anders ausgegangen".

Im Video: Nagelsmann schwärmt von Goretzka

Corriere dello Sport: "Spallettis Truppe muss jetzt ein Meisterwerk schaffen, um nicht in den Abgrund zu sinken. Tonalis Leistung gibt Hoffnung, aber die Leistungen der Azzurri genügen nicht, um ein Deutschland in guter Form zu versenken".

La Stampa: "Tonali beflügelt Italien, doch Kleindienst und Goretzka ruinieren die Erfolgsträume der Azzurri. Eisige Atmosphäre im San Siro-Stadion. Spalletti muss jetzt hart kämpfen, um sich beim Spiel in Deutschland behaupten zu können".

Calciomercato.com: "Tonali weckt Illusionen, Italien überlässt Deutschland die Erholung: 2:1 für Deutschland im San Siro, Comeback in Dortmund nötig."

La Repubblica: "Das Bedauern unter Spallettis Jungs ist groß, denn sie hätten zumindest ein Remis verdient. Beim Stand von 1:1 haben die Azzurri hervorragende Chancen durch Kean und Raspadori nicht genutzt und werden dafür bestraft. Jetzt wird es sicherlich sehr kompliziert werden, das Ergebnis in Deutschland zu kippen, aber die Azzurri müssen sich nicht gleich geschlagen geben".

Weitere internationalen Pressestimmen

L'Équipe: Deutschland stürzt Italien im Hinspiel des Viertelfinales der Nations League. Zwei Tore von Kleindienst und Goretzka sorgten dafür, dass Deutschland am Donnerstagabend im San Siro im Hinspiel des Viertelfinales der Nations League Italien mit 2:1 vom Thron stürzte. (Frankreich)

BBC: "Goretzka erzielt das Siegtor, Deutschland kämpft sich zurück und schlägt Italien. Deutschland hat im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League einen Rückstand aufgeholt und den ersten Auswärtssieg gegen Italien seit 39 Jahren errungen." (Großbritannien)

Marca: "Deutschland hat viel Talent. Nagelsmanns Mannschaft holt in San Siro einen Rückstand durch zwei Kopfballtore auf." (Spanien)

Blick: "Nagelsmann beweist goldenes Händchen. Deutschland dreht das Spiel! Trotz früher Führung Italiens bringt ein Joker-Tor von Kleindienst die Wende. Goretzka setzt per Kopf den Schlusspunkt – eine bittere Niederlage für die Azzurri. Nun muss Italien im Rückspiel alles riskieren. (Schweiz)