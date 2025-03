Lobeshymnen für Deutschlands "MVP" Goretzka

IMAGO/Marc Schueler

Leon Goretzka war der gefeierte Mann des Abends

Leon Goretzka hat in den vergangenen Wochen und Monaten eine imposante Renaissance gefeiert. Stand er in der ersten Zeit von Cheftrainer Vincent Kompany beim FC Bayern bisweilen nicht einmal im Spieltagskader, gehört er mittlerweile wieder zum Stammpersonal in München. Seit dieser Woche gehört er auch der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft wieder an und köpfte sich am Donnerstagabend zum gefeierten Helden des Spiels.

Es war der vorläufige Höhepunkt in einer Saison für den 30-Jährigen, die mit Enttäuschungen und Ausbootungen begonnen hatte: In der 76. Minute köpfte er die DFB-Elf in Mailand gegen Italien zum wichtigen 2:1-Auswärtssieg im Viertelfinale der Nations League, sprach im Anschluss selbst von "einem schönen Moment und einer "ganz runden Geschichte".

"Ich muss zugeben, bei der Nationalhymne hat es mich mehr gepackt als ich gedacht habe vorher. Aber so soll es sein. Ich bin sehr glücklich, heute hier gespielt zu haben", führte der Matchwinner des Abends weiter aus.

Während sich Goretzka ansonsten mit Worten eher zurückhielt, wurde er von seinem Kapitän und seinem Bundestrainer gefeiert.

"Ich freue mich extrem für ihn. Ich freue mich immer, wenn harte Arbeit belohnt wird, wenn auch ein gewisses Mindset belohnt wird. Das hat Leon sehr, sehr gut gemacht im letzten Dreivierteljahr. Jetzt wird er dafür belohnt und dafür freuen wir uns alle sehr", meinte Joshua Kimmich, der die Ecke zum Siegtor seines Münchner Mannschaftskollegen geschlagen hatte.

Sonderlob vom Bundestrainer für Goretzka

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann stimmte in das Loblied mit ein. "Er ist in meinen Augen der MVP des Spiels. Er hat es sehr, sehr gut gemacht", meinte Nagelsmann am RTL-Mikrofon und führte aus, dass der gebürtige Bochumer nicht nur wegen seines Tores so wichtig gewesen sei: "Defensiv war er super fleißig, hat viele Bälle in so 50:50-Situationen weggegrätscht. Er hat sehr viele gute Szene gehabt. Für mich war es ein Top-Comeback. Ich freue mich extrem für ihn."

Nagelsmann hatte Goretzka nach zuletzt starken Leistungen im Verein wieder für die Nationalmannschaft nominiert, nachdem er unter anderem die Heim-EM im vergangenen Sommer verpasst hatte. Im Trikot des FC Bayern steht der Mittelfeldmann mittlerweile bei 32 Pflichtspielen in der laufenden Saison.