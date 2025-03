Alarmstimmung beim BVB : "Wäre eine Katastrophe"

IMAGO/Thomas Bielefeld

Der Zweitvertretung des BVB droht der Abstieg aus der 3. Liga

Bei den Profis von Borussia Dortmund läuft es in der Bundesliga nicht, auch die Zweitvertretung in der 3. Liga steckt in der Krise und muss um den Klassenerhalt bangen. Ein Abstieg in die Regionalliga hätte für den BVB schwerwiegende Folgen. Den Westfalen droht der Verlust eines großen Vorteils bei der Rekrutierung von Talenten.

Mit gerade einmal 35 Punkten rangiert die U23 von Borussia Dortmund derzeit nur auf dem 15. Tabellenplatz der 3. Liga. Vom ersten Abstiegsplatz ist die Mannschaft von Jan Zimmermann gerade einmal einen mickrigen Zähler entfernt.

Das Problem der Westfalen: die aufsteigende Form vieler Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Beim BVB hingegen zeigt die Formkurve seit dem Jahreswechsel konstant nach unten.

Für den Bundesligisten hätte der Abstieg der Zweitvertretung durchaus schwerwiegende Folgen. Zum einen könnten Talente wie Kjell Wätjen oder Cole Campbell, denen noch einiges fehlt, um regelmäßig in der ersten Mannschaft zum Einsatz zu kommen, keine Spielpraxis auf Profiniveau mehr sammeln. Zum anderen würden die Dortmunder einen wichtigen Wettbewerbsvorteil verlieren.

Denn viele Talente entscheiden sich bewusst für einen Wechsel an das Westfalenstadion, weil ihnen dort Spielpraxis in der 3. Liga winkt. Eine Perspektive, die sonst nur Hannover 96 und der VfB Stuttgart bieten können. Die Zweitvertretung aller anderen Profiklubs in Deutschland, sofern sie eine U23 besitzen, kicken höchstens in der Regionalliga.

Abstieg der BVB-U23 wäre "eine Katastrophe"

"Wenn wir junge Spieler für unser NLZ verpflichten, ist es natürlich auch ein Argument, dass unsere U23 in der 3. Liga spielt und somit eine zusätzliche Perspektive im Erwachsenenbereich bietet. Das ist sicher ein Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren Konkurrenten", bestätigte Sportdirektor Sebastian Kehl den "Ruhr Nachrichten".

Für den BVB "wäre ein Abstieg eine Katastrophe", betonte Ingo Preuß und legte nach: Aber ich möchte nicht über die Regionalliga sprechen. Ich möchte, dass wir im Saison-Endspurt Vollgas geben und alles dafür tun, dass wir in der 3. Liga bleiben." Das Verpassen des Klassenerhalts wäre für den sportlichen Leiter der U23 "eine persönliche Niederlage".

Der Verbleib in der 3. Liga sei daher "unheimlich wichtig", so Kehl: "Der direkte Sprung von der U19 in den Profibereich ist angesichts unserer Erwartungshaltung einfach sehr groß und nicht für jeden unserer Jugendspieler auf Anhieb zu schaffen", erläuterte der Kaderplaner der Profis weiter.