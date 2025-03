Saison-Aus? Schalke bestätigt Verletzungs-Schock

StefanxRittershaus

Luca Podlech fehlt dem FC Schalke 04 wohl länger

Der FC Schalke 04 muss womöglich für den Rest der Saison auf das verletzte Torwart-Talent Luca Podlech verzichten.

Wie der Zweitligist am Freitag bestätigte, musste sich der 19 Jahre alte Keeper einem arthroskopischen Eingriff an seinem rechten Knie unterziehen. Dieser sei in den Knappschaft Kliniken Gelsenkirchen-Buer erfolgreich durchgeführt worden, heißt es. Podlech fehle "bis auf Weiteres".

Die "Ruhr Nachrichten" hatten vorab bereits über eine Meniskusverletzung und die OP von Podlech berichtet. Weitere Einsätze in der laufenden Spielzeit seien demnach unwahrscheinlich.

Der gebürtige Gelsenkirchener hatte seit 2016 die Jugendmannschaften des FC Schalke 04 durchlaufen und trainiert seit dem vergangenen Sommer bei den Profis. Anfang des Jahres verlängerte er seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

"Wir sehen bei Luca großes Entwicklungspotenzial, deshalb freuen wir uns über die langfristige Verlängerung. Luca ist zielstrebig, fleißig und identifiziert sich als Junge aus Gelsenkirchen total mit Schalke 04. Mit seinen zwei Metern hat er für einen Torhüter eine optimale Größe. Wir wollen ihn bei uns weiter ausbilden", sagte der Schalker Interims-Sportdirektor Youri Mulder damals.

Podlech fungierte bislang als dritter Torwart der Zweitligamannschaft hinter Loris Karius und Justin Heekeren. Regelmäßige Spielzeit erhält er in der Schalker U23 in der Regionalliga West. Das Team von Trainer Jakob Fimpel, das als Tabellen-14. gegen den Abstieg kämpft, muss nun aber vorerst ohne den großgewachsenen Schlussmann auskommen.

Wie geht's weiter im Tor des FC Schalke 04?

Für Podlech ist es nicht die erste schwerere Verletzung, die seine noch junge Karriere überschattet. 2024 zog er sich im Halbfinale des DFB-Pokals der A-Junioren einen Mittelfußbruch zu und war längere Zeit zum Zuschauen verdammt.

Auf Schalke wird Podlech dem Vernehmen nach zugetraut, in zwei oder drei Jahren zum Stammtorwart der Profis zu werden.

Wie es bei den Königsblauen in der kommenden Saison im Tor weitergeht, ist aktuell offen. Karius' Vertrag ist nur bis zum Ende der laufenden Spielzeit datiert. Heekeren ist wegen einiger Patzer im bisherigen Saisonverlauf nicht unumstritten.