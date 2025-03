England-Konkurrenz für SGE und Bayer Leverkusen

IMAGO/Marc Schueler

Jonathan Burkardt (r.) steht bei Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt auf der Liste

Mit dem FSV Mainz 05 liegt Jonathan Burkardt aktuell voll auf Kurs Champions League. Mit 15 Bundesligatoren hat der Nationalspieler einen maßgeblichen Anteil an dem Erfolg der Rheinhessen. Im Sommer könnte der Stürmer offenbar den nächsten Karriereschritt machen. Aus der Bundesliga sollen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen dran sein. Konkurrenz bekommt das Duo offenbar aus der Premier League.

Jonathan Burkardt ballerte sich in der laufenden Saison in das Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. An den FSV Mainz 05 ist der pfeilschnelle Mittelstürmer noch bis 2027 vertraglich gebunden. Dass der 24-Jährige dieses Arbeitspapier erfüllt, darf allerdings bezweifelt werden. Das Interesse an dem DFB-Star ist schon jetzt riesengroß.

Die "Sport Bild" nannte zuletzt Bayer Leverkusen als möglichen Abnehmer. Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de steht Burkardt auch bei Eintracht Frankfurt weit oben auf der Wunschliste. Ein Wechsel zu den Hessen könnte dann zu einem heißen Thema werden, wenn Hugo Ekitiké die SGE im Sommer verlassen sollte.

Fünf Klub aus der Premier League an Burkardt dran

Doch auch im Ausland sind die Leistungen des gebürtigen Darmstädters nicht unentdeckt geblieben. Laut "TBRFootball" machen zahlreiche Klubs aus der Premier League Jagd auf Burkardt. Dem Online-Portal zufolge beobachten der FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United, Newcastle United und Brighton & Hove Albion den Angreifer.

Demnach habe das Quintett von der Insel den Mainzer bereits vor Ort unter die Lupe genommen. Ob ein Team im Sommer einen Vorstoß bei dem dreifachen Nationalspieler wagen wird, ist demnach aber noch nicht klar. Auch über eine mögliche Ablöse, die der Bundesligist für sein Eigengewächs verlangen könnte, ist bislang nicht bekannt.

2014 war Burkardt aus der Jugend des SV Darmstadt 98 nach Mainz gewechselt. Seit 2018 ist er fester Bestandteil des Profikaders des Bundesligisten.