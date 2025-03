Hohe Einschaltquote bei DFB-Sieg

AFP/SID/Marco BERTORELLO

Die DFB-Torschützen: Kleindienst (M.) und Goretzka (r.)

Das erfolgreiche Hinspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Nations-League-Viertelfinale hat der ARD eine starke Einschaltquote beschert.

Im Schnitt verfolgten 8,16 Millionen Menschen den 2:1-Auswärtssieg der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Italien in Mailand, dies entsprach am Donnerstagabend einem Marktanteil von 33,9 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag dieser mit 36,8 Prozent noch einmal höher.

Die Partien nach der Heim-EM hatten im Vorjahr ähnliche Werte erzielt. Zum Vergleich: Den letzten Auftritt des DFB-Teams 2024 (1:1 gegen Ungarn) hatten im vergangenen November - ebenfalls unter der Woche - 7,97 Millionen Fans gesehen.

Das Rückspiel gegen Italien in Dortmund wird am Sonntag (20:45 Uhr) von RTL übertragen. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.