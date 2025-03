Heimliche Verlängerung mit Dynamo-Star enthüllt

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Sascha Risch (schwarze Jacke, Nummer 28) bleibt über den Sommer hinaus bei Dynamo Dresden

In der 3. Liga befindet sich Dynamo Dresden nach 29 von 38 Spieltagen klar auf Kurs in Richtung 2. Bundesliga, grüßt derzeit von der Tabellenspitze. Im Hintergrund werden bei den Sachsen längst die Kaderplanungen vorangetrieben - und zwar unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit ab dem Sommer.

Wie nun von der "Bild" enthüllt wurde, hat Dynamo Dresden heimlich, still und leise ein weiteres Arbeitspapier mit einem wichtigen Akteur verlängert. Sommer-Neuzugang Sascha Risch hatte bislang nur einen Vertrag bis Sommer 2025 bei der SGD sicher. Nun griff aber wohl eine Klausel in dem Kontrakt des 24-Jährigen, der den Vertrag bei einer bestimmten Anzahl an Spielen automatisch bis 2026 verlängert.

Risch wurde in den letzten Monaten immer wichtiger unter Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm, stand in 13 der vergangenen 14 Begegnungen in der 3. Liga für die Sachsen auf dem Platz. Dabei hat er mit Philip Heise einen gestandenen Routinier aus der Anfangsformation der Dresdner verdrängen können.

"Ich wusste, dass ich mit Pipo (Heise, Anm. d. Red.) jemanden vor mir hatte, wo es nicht einfach wird. Aber ich stelle mich gern Herausforderungen. Und das war ein Grund, der mich motiviert hat. Vielleicht kann ich jetzt noch besser werden", wurde Risch dazu in der "Bild" zitiert.

Risch sieht Nachholbedarf bei Dynamo-Standards

Der Linksfuß war im vergangenen Sommer von Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm nach Dresden gewechselt, bezeichnete seine Entscheidung rückblickend als "einen großen Gefallen, den ich mir getan habe".

Das große Ziel sowohl für Risch als auch für den gesamten Klub bleibe die Rückkehr in die 2. Bundesliga. An einem weiteren Detail wolle die Mannschaft generell und Risch im Speziellen weiter arbeiten, um im Aufstiegsrennen noch effizienter zu werden: "Viele Spiele werden über Standards entschieden. Es geht um alles. Wir müssen die Zeit nutzen, um an Details zu arbeiten. Zuletzt hatten wir keine Eckball-Statistiken, die für uns als Schützen sprechen. Das ist ein Ziel von uns, sich da noch mal klar zu steigern."