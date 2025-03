Insider gibt Update zu spektakulärem Bayern-Gerücht

IMAGO/Joris Verwijst

Nico Williams (r.) wird beim FC Bayern gehandelt

Der FC Bayern hat offenbar immer noch großes Interesse daran, Spaniens EM-Held Nico Williams von Athletic Bilbao zu verpflichten. Sehr wahrscheinlich scheint der spektakuläre Transfer-Coup aber nicht zu sein.

"Es stimmt nicht, dass der FC Bayern im Rennen um Nico Williams die Nase vorn hat", erklärte "Bild"-Reporter Christian Falk gegenüber dem Portal "CaughtOffside".

Der 22 Jahre alte Offensivspieler sei stattdessen "näher" dran an einem Wechsel in die englische Premier League zum FC Arsenal. Der deutsche Rekordmeister könne in der Causa Williams "beim derzeitigen Stand der Dinge nicht so konkret sein, wie er es gerne hätte", erklärte der Insider.

Der Europameister stehe beim FC Bayern zwar nach wie vor "weit oben auf der Liste", zunächst müsse sich auf der Abgabenseite aber etwas tun.

Verkaufskandidat Nummer eins bei den Münchnern sei Kingsley Coman. "Wenn sie das schaffen, könnten sie das Geld nehmen und es dazu verwenden, Williams zu verpflichten."

Auch Serge Gnabry steht laut Falk zum Verkauf, "aber im Moment ist kein Verein interessiert. Die Bayern müssen also abwarten und sehen, ob sie Coman verkaufen können".

FC Bayern: Keine guten Karten bei Nico Williams?

Zuletzt hatte der belgische Transfer-Experte Sacha Tavolieri vermeldet, der FC Bayern habe im Williams-Poker keine guten Karten.

Er werde Bilbao zwar im Sommer definitiv verlassen und zu einem größeren Klub wechseln, so der Journalist. Williams träume trotz der Avancen aus München und vom FC Arsenal aber von einem Verbleib in Spanien. Demnach sei sein Wunschziel der FC Barcelona.

Die Katalanen müssten aufgrund ihrer angespannten Finanzlage allerdings zunächst einen Offensivspieler abgeben, um sich Williams leisten zu können. Der Youngster ist aufgrund einer Ausstiegsklausel für 65 Millionen Euro zu haben. Hinzu würde im Falle eines Wechsels ein Handgeld kommen.