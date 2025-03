Büskens spricht über Rückkehr zum FC Schalke 04

IMAGO/Sportfoto Zink / Alexander Schlirf

Mike Büskens musste den FC Schalke 04 im August verlassen

Im August des vergangenen Jahres trennten sich die Wege vom FC Schalke 04 und Klub-Ikone Mike Büskens. Seitdem ist es um den Publikumsliebling der Knappen ruhig geworden. In einem Podcast spricht der einstige Aufstiegstrainer nun über eine mögliche Rückkehr nach Gelsenkirchen und Angebote anderer Vereine.

Bis Ende der vergangenen Saison war Mike Büskens fester Bestandteil des Trainerteams des FC Schalke 04. Im August verkündete der Traditionsklub aus dem Ruhrpott dann allerdings die Trennung von der Vereinslegende, die als Interimstrainer in der Saison 2021/22 den Aufstieg in die Bundesliga packte. Seitdem blieb der 57-Jährige dem Fußball weitestgehend fern.

Eine Rückkehr in den Profisport wolle er allerdings nicht gänzlich ausschließen, so der gebürtige Düsseldorfer. "Es ist ja nicht so, dass keiner mehr daran denkt, dass ich zweimal in meinem Leben als Trainer aufgestiegen bin. Da gibt es zwischendurch diese Momente, in denen man Interesse weckt", verriet er im "WAZ"-Podcast "1904 – Inside Schalke".

FC Schalke 04: Büskens glaubt nicht an Rückkehr

Bislang habe er sich jedoch stets dagegen entschieden: "Da überlegt man: Das ist das, was ich liebe, meine Leidenschaft. Leidenschaft ist aber immer auch mit Leid verbunden. Aber leiden will ich halt auch nicht. Dann wägst du ab", verriet Büskens, der sich um eine Rückkehr zum FC Schalke 04 "keine Gedanken" mache.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute auf mich zukommen werden", sagte er und konnte sich eine Spitze gegen die Vereinsführung nicht verkneifen: "Ich möchte nicht mehr abhängig sein von Leuten, die die Kabine nicht verstehen und innerhalb von 20 Sekunden sagen können, dass es das jetzt war. Das ist es nicht, was ich suche."

Mit dem Herzen sei er aber immer noch voll dabei, wenn die Königsblauen spielen, so Büskens: "Ich kann behaupten, dass ich zwar einige Fehler gemacht habe, aber diesen Verein immer mit Haut und Haaren gelebt habe. Dieser Verein lässt einen nicht los, diese Leidenschaft."