Neue Abschiedsgerüchte um Gladbach-Star

IMAGO/Claudius Rauch, Eibner-Pressefoto / Claudius

Gladbach zahlte einst acht Millionen Euro für Nathan Ngoumou (r.)

2022 war Nathan Ngoumou vom FC Toulouse zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Am Borussia-Park konnte sich der pfeilschnelle Flügelflitzer bislang nicht konstant für Einsätze in der Startelf empfehlen, musste immer wieder mit der Rolle als Joker vorliebnehmen. Nun machen erneut Wechselgerüchte um den Gladbacher die Runde.

Nathan Ngoumou war im Sommer 2022 für immerhin rund acht Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Bei den Fohlen steht der 25-Jährige noch bis Ende Juni 2027 unter Vertrag. Dass der ehemalige Juniorennationalspieler diesen erfüllt, ist allerdings keinesfalls sicher. Immer wieder wird der Rechtsaußen als potentieller Abschiedskandidat gehandelt.

Auch im Winter war der Bundesligist "verkaufsoffen", so "Sky". Konkrete Anfragen sollen den Gladbachern bereits vorgelegen haben. Dennoch entschied man sich am Niederrhein schlussendlich dafür, den Flügelflitzer zu behalten. Nach der Saison könnte ein Transfer erneut zum Thema werden. Erste Interessenten bringen sich offenbar bereits in Stellung.

Lässt Gladbach Nathan Ngoumou im Sommer ziehen?

"Africafoot" berichtet, dass sich der RC Lens aus Frankreich und Süper-Lig-Klub Fenerbahce aus Istanbul mit Ngoumou beschäftigen. Dem Online-Portal zufolge habe der Traditionsverein vom Bosporus bereits eine erste Transfer-Offerte nach Mönchengladbach entsendet. Diese soll sich auf rund fünf Millionen Euro belaufen haben. Eine Antwort der Borussia steht angeblich noch aus.

Lens hingegen habe noch keine finale Entscheidung darüber getroffen, ob man einen Vorstoß bei dem Auswahlspieler des Kameruns wage. Sollte der Verein aus der Ligue A sich entscheiden, in den Poker um den Gladbach-Star einzusteigen, stehen die Chancen laut "Africafoot" aber gut, dass der französische Erstligist den Zuschlag erhält.

In dieser Saison brachte es Ngoumou bislang auf 19 Pflichtspieleinsätze für Borussia Mönchengladbach, die meisten davon als Joker. Ihm gelangen zwei Treffer und eine Vorlage.