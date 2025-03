Zukunft beim 1. FC Köln? Waldschmidt äußert sich

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Luca Waldschmidt (l.) möchte weiter für den 1. FC Köln jubeln

Der 1. FC Köln hat seine letzten beiden Spiele in der 2. Bundesliga dank der Tore von Luca Waldschmidt gewonnen. Der Ex-Nationalspieler hat nun selbst über seine sportliche Zukunft gesprochen.

Luca Waldschmidt besitzt beim 1. FC Köln ein Arbeitspapier bis 2027. Im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" gefragt, ob er im Aufstiegsfall bleiben würde, antwortete der Offensiv-Akteur: "Davon gehe ich aus."

Waldschmidt machte gleichzeitig aber klar: "Ich will spielen und der Mannschaft mit meiner Qualität helfen. Darum bin ich nach dem Abstieg auch beim FC geblieben, ich wollte etwas geraderücken. Doch dafür muss ich auf dem Platz stehen. Und das war zuletzt aus unterschiedlichen Gründen nicht so oft der Fall. Ich liebe den Verein, die Stadt und will nichts lieber, als dass wir erfolgreich sind. Aber am Ende ist es meine Karriere. Ich will spielen."

Sollte der Aufstieg glücken, sei es "mein absolutes Ziel, beim FC zu bleiben", verriet der Angreifer.

Waldschmidt-Tore lassen 1. FC Köln jubeln

Der 28-Jährige war Anfang Februar bei den Siegen gegen Eintracht Braunschweig (2:1) und den FC Schalke 04 (1:0) jeweils ohne Einsatzzeit geblieben. Waldschmidt stand gegen den SSV Ulm (1:0) sowie gegen den SV Darmstadt (2:1) zuletzt wieder zwei Mal in Folge in der Startelf und erzielte jeweils den Siegtreffer.

Waldschmidt war im Sommer 2023 zunächst als Leihgabe vom VfL Wolfsburg zum 1. FC Köln gewechselt. Die Domstädter verpflichteten den siebenfachen Nationalspieler anschließend fest.

Der 1. FC Köln befindet sich in der 2. Bundesliga mitten im Aufstiegskampf. Die Rheinländer rangieren mit 47 Punkten knapp hinter Spitzenreiter Hamburger SV (48) auf dem zweiten Tabellenplatz.

Dahinter lauern der SC Paderborn (45), 1. FC Kaiserslautern (43), 1. FC Magdeburg sowie Hannover 96 (beide 42) allesamt. Selbst der 1. FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf (beide 41) sowie die SV Elversberg (40) hoffen noch.