Ex-BVB-Profi bietet sich zum Nulltarif an

IMAGO/Mutsu Kawamori

Ex-BVB-Profi Axel Witsel wird Madrid im Sommer wohl verlassen

Der ehemalige BVB-Profi Axel Witsel ist gewillt, das nächste Kapitel seiner Karriere aufzuschlagen und den spanischen Top-Klub Atlético Madrid im kommenden Sommer nach dann drei Jahren zu verlassen.

In seinen ersten beiden Jahren bei Atlético Madrid war der ehemalige BVB-Profi Axel Witsel für Trainer Diego Simeone stets erste Wahl. Mittlerweile ist der Belgier aber außen vor. Seit 13 Spielen kam er nicht mehr für den spanischen Spitzenklub zum Einsatz. In einem Interview hat er nun mehr oder minder unmissverständlich durchblicken lassen, dass seine Zeit bei den Colchoneros im Sommer 2025 enden wird.

Er habe noch "keine Idee", wo seine Karriere nach dem Ende der Saison 2024/25 weitergehen werde, sagte Witsel gegenüber der belgischen Zeitung "Le Soir". "Ich habe schon in Russland und China gespielt, also schließe ich nichts aus. Im Gegenteil. Ich bin für jedes Angebot offen", bot er sich interessierten Vereinen sogar offensiv an.

Die Familie entscheidet mit

Sorgen um seine Zukunft mache er sich nicht, betonte Witsel, dessen Vertrag bei Atlético im Sommer ausläuft. "Es ist immer das Gleiche: Alles hängt davon ab, was am Saisonende auf dem Tisch liegt", sagte er.

Mittlerweile, so der 36-Jährige, spielen bei seiner Zukunftsentscheidung aber nicht nur seine Vorstellungen eine Rolle, sondern vor allem auch die seiner Familie. "Es stimmt, dass es jetzt schwieriger ist. Meine ältesten Töchter sind in der Grundschule, das macht es komplizierter. Wir müssen die richtige Entscheidung treffen und alles abwägen."

Über Russland und China zum BVB

Alles abgewogen hatte Witsel im Laufe seiner Karriere nicht immer. Im Sommer 2012 wechselte er von Benfica in die erste russische Liga zu St. Petersburg, das ihn mit einem fürstlichen Gehalt köderte. Im Zuge der kurzen Transfer-Hochphase der chinesischen Super League unterschrieb er Anfang 2017 dann einen Vertrag bei Tianjin Tianhai, der ihm angeblich 20 Millionen Euro pro Saison einbrachte.

Im August 2018 kehrte der Belgier schließlich nach Zentraleuropa zurück und schloss sich dem BVB an. Für die Schwarz-Gelben absolvierte er unter anderem 105 Bundesligaspiele. Im Sommer 2022 landete er ablösefrei bei Atlético Madrid, wo er zunächst lange Leistungsträger war, nach einer Systemumstellung von Simeone aber nun keine Rolle mehr spielt.