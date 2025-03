BVB-Abflug in Planung! Brandt-Wechsel rückt immer näher

IMAGO/Christian Schroedter

Die Zeit von Julian Brandt beim BVB scheint im Sommer zu enden

Es zeichnet sich ab, dass die Zeit von Julian Brandt bei Borussia Dortmund im Sommer nach sechs Jahren endet. Der Offensivspieler, der seit Monaten auf der Suche nach seiner Form ist, steht beim BVB nur noch bis 2026 unter Vertrag. Am Westfalenstadion ist der gebürtige Bremer ein Verkaufskandidat. Der 28-Jährige schaut sich bereits nach einem neuen Klub um.

In den letzten Monaten lief Julian Brandt den Ansprüchen bei Borussia Dortmund weit hinterher. Der Offensivakteur steckt seit geraumer Zeit im Formtief, wirkt auf dem Rasen total verunsichert. Da der Vertrag des 28-Jährigen im Sommer 2026 ausläuft, naht die Zukunftsentscheidung. Gespräche über eine Ausweitung der Zusammenarbeit liegen derzeit auf Eis, heißt es.

Nach der laufenden Saison müsste der BVB den Mittelfeldspieler daher verkaufen, um die Chance auf eine marktgerechte Ablöse zu haben. Laut "Sky" ist genau das auch angedacht. Dem Pay-TV-Sender zufolge gehört der ehemalige Leverkusener zu den "klaren Verkaufskandidaten" der Schwarz-Gelben. Eine mögliche Ablöse geht aus dem Bericht nicht hervor.

BVB: Julian Brandt sieht sich bereits nach Alternativen um

Gemeinsam mit Berater und Vater Jürgen soll er bereits den Markt nach einem neuen Klub abklappern. Zuletzt wurde unter anderem Atletico Madrid ein Interesse an dem Offensivspieler nachgesagt. "Sky" zufolge waren im vergangenen Jahr bereits einige Klubs aus der Premier League am Rechtsfuß dran, der 2019 in den Ruhrpott gewechselt war.

Brandt hätte den Schritt demnach auch gerne gemacht, die BVB-Bosse überzeugten ihn jedoch mit der Rolle als Vize-Kapitän zum Verbleib.

Gut möglich, dass nun erneut Vereine aus der englischen Premier League bei dem ehemaligen Nationalspieler vorstellig werden, heißt es weiter. Unter anderem soll Aston Villa sich mit einer Verpflichtung von Brandt auseinandergesetzt haben, so "Sky". Dort spielen mit Donyell Malen und Ian Maatsen bereits zwei Ex-Dortmunder.