Heftige Rummenigge-Breitseite gegen Ex-Bayern-Trainer

Karl-Heinz Rummenigge (r.) ist beim FC Bayern noch einfaches Aufsichtsratsmitglied

Der langjährige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, hat sich am Rande seines Besuchs bei der Infinity League in München ausführlich zu der Personalie Leon Goretzka geäußert. Der Mittelfeldspieler der Münchner hatte sich zuletzt sowohl auf Vereins- als auch auf Nationalmannschaftsebene wieder voll in den Fokus gespielt.

Leon Goretzka hat eine äußerst schwierige Zeit hinter sich gebracht, nachdem er in den vergangenen zwei Jahren immer wieder und bisweilen sogar öffentlich beim FC Bayern infrage gestellt wurde.

Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge nahm den zuletzt steilen Formanstieg des 30-Jährigen zum Anlass, in der Angelegenheit zu einer Breitseite gegen den ehemaligen Bayern-Cheftrainer Karl-Heinz Rummenigge auszuholen.

"Ich möchte auch klarstellen, dass 2023, als wir den Sommertransfermarkt gemacht haben, dass es kein Offizieller von Bayern München war, sondern der damalige Trainer, der ihn nicht mehr bei Bayern München sehen wollte", so der 69-Jährige, der vor zwei Jahren noch einmal übergangsweise und gemeinsam unter anderem mit Vereinspatron Uli Hoeneß die Transfergeschäfte beim deutschen Rekordmeister übernommen hatte.

"Und dementsprechend, ich meine bis heute hat sich, glaube ich, auch kein Offizieller negativ über Leon irgendwann mal ausgelassen. Bei Thomas (Tuchel, Anm. d. Red.) war das so, das war schwierig genug und dann, wenn dann das permanent noch in Medien reingelegt wird, dann ist es doppelt schwierig", wählte Rummenigge klare Worte in Richtung des im Sommer 2024 entlassenen Tuchel.

Rummenigge lobt Goretzkas Verhalten

Letztlich gehört zur Wahrheit aber auch dazu, dass Leon Goretzka sich auch unter Thomas Tuchel eine durchaus wichtige Rolle im Team der Münchner erarbeitet hatte. Immerhin brachte er es in der Saison 2023/2024 auf 42 Pflichtspiel-Einsätze für den FC Bayern.

Unter Tuchel-Nachfolger Vincent Kompany wurde er dann zeitweise erneut auf die Ersatzbank degradiert, ehe er sich im Laufe der aktuellen Saison erneut als Stehaufmännchen zeigte und zuletzt bockstarke Leistungen brachte.

"Ich finde es toll, wie sich Leon jetzt zurück in den Fokus katapultiert hat. Es freut mich, weil ich finde, er hat es sich auch verdient. Ich finde, er hat sich unglaublich seriös und auch klug verhalten. Das, was man ihm da zum Teil zugemutet hat, hat er angenommen und hat dann trotzdem eben sich jetzt durchgesetzt", freute sich Aufsichtsratsmitglied Rummenigge über die erneute Renaissance des Mittelfeldstars.