Spalletti sieht keine Parallelen zum WM-Thriller von 2006

AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Italiens Trainer Luciano Spalletti

Der italienische Fußball-Nationaltrainer Luciano Spalletti wird seine Mannschaft vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Nations League gegen Deutschland nicht an das legendäre WM-Halbfinale 2006 erinnern.

"Wir können immer über die Taten von früher sprechen. Wir müssen aber etwas Neues leisten, weil wir das Hinspiel verloren haben", sagte Spalletti nach der Ankunft in Dortmund.

Die Squadra Azzurra hatte vor 19 Jahren das deutsche Sommermärchen im Halbfinale in Dortmund (2:0 n.V.) beendet. Nach der Niederlage im Hinspiel am Donnerstag in Mailand (1:2) gehen die Italiener als Außenseiter in die Begegnung am Sonntag (ab 20:15 Uhr live bei RTL). "Wir müssen etwas Unmögliches leisten", sagte Spalletti, der auf seine Leistungsträger Mateo Retegui und Riccardo Calafiori verletzungsbedingt verzichten muss.

Eine kleine Chance auf den Einzug ins Final Four rechnet er sich aber noch aus. "Wir wollen das Spiel gewinnen", sagte Spalletti. Abwehrspieler Alessandro Buongiorno warnte vor den deutschen Ecken und Freistößen. "Die Standardsituationen müssen wir besser verteidigen", forderte der 25-Jährige. Im Hinspiel hatte Leon Goretzka nach einer Ecke von Joshua Kimmich das Siegtor geköpft.