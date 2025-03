Rummenigge fordert Demut vor Bayern-Duellen mit Inter

IMAGO/Spada/LaPresse

Karl-Heinz Rummenigge war jahrelang Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern

Am 8. April tritt der FC Bayern zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand an. Vor dem Königsklassen-Kracher gegen seinen Ex-Klub hat Bayern-Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge vor dem sehr starken Kontrahenten aus der Serie A gewarnt.

"Inter war nicht zufällig vor ein paar Jahren im Champions-League-Finale gegen Manchester City und hatte City damals schon am Rande eine Niederlage. Wir werden zwei Top-Tage haben müssen hier in München und dann eine Woche später im Rückspiel in Mailand, um das große Ziel, das Halbfinale, zu erreichen", prognostizierte Karl-Heinz Rummenigge am Rande seines Besuchs bei der Infinity League in München am Samstag.

Inter spielt bis dato eine sehr souveräne Champions-League-Saison, setzte sich in der Liga-Phase unter anderem gegen den FC Arsenal (1:0), RB Leipzig (1:0) und die AS Monaco (3:0) durch. Im Achtelfinale ließen die Nerazzuri dann auch Feyenoord Rotterdam (2:0 und 2:1) keine Chance.

Auch in der italienischen Meisterschaft spielt Inter derzeit groß auf, rangiert nach 29 von 38 Spieltagen vor SSC Neapel und Atalanta an der Tabellenspitze der Serie A.

Rummenigge sieht den FC Bayern "im Mittelfeld etwas dominanter"

"Wir werden auch einen Schuss Demut brauchen. Es braucht keiner glauben, wir seien Favorit, das sind wir nämlich nicht", legte sich Rummenigge, der selbst sowohl für den FC Bayern als auch für Inter Mailand jahrelang auf Weltklasse-Niveau gespielt hatte, im Vorfeld fest.

In einem Mannschaftsteil sieht der 69-Jährige immerhin Vorteile für den deutschen Rekordmeister: "Inter hat eine tolle Abwehr muss man sagen, die Defensive ist eine Eins plus. Vorne mit Lautaro (Martinez, Anm. d. Red.) und Thuram haben sie auch einen guten Sturm. Ich glaube, im Mittelfeld sind wir etwas dominanter. Aber wir müssen versuchen, im Hinspiel ein ordentliches Ergebnis erzielen, weil drüben in Mailand wird der Kessel in San Siro dann kochen."

Das Rückspiel findet am 16. April in Mailand statt.