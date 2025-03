Beim FC Bayern beginnt das große Neuer-Zittern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Wie lange fällt Neuer beim FC Bayern noch aus?

Manuel Neuer hat sich im Aufbautraining erneut an der Wade verletzt: Der Torhüter des FC Bayern fällt wohl länger aus als erwartet.

Die unangenehme Nachricht des FC Bayern zum Gesundheitszustand von Manuel Neuer bestand nur aus zwei Sätzen. Der Torhüter und Kapitän, so der Kern der Botschaft der Münchner, "wird in den kommenden Tagen erneut eine Trainingspause einlegen".

Wie lange diese Pause andauern wird, wollte der deutsche Rekordmeister nicht verraten. Nach Informationen von "Sky" und "kicker" wird der bald 39-Jährige aber frühestens im Hinspiel des Viertelfinales der Champions League am 8. April gegen Inter Mailand wieder einsatzbereit sein.

"Wir werden auf jeden Fall einen Torhüter haben"

"Es wäre natürlich besser, er könnte spielen", sagte der ehemalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Rande des Turniers der "Infinity League" am Samstag in München.

Daran aber ist zumindest für die Spiele gegen den FC St. Pauli (29. März) und beim FC Augsburg (4. April) nicht zu denken: Neuer, der sich im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League gegen Double-Gewinner Bayer Leverkusen am 5. März (3:0) beim Jubeln einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen hatte, erlitt einen Rückschlag.

Es sei zu einer "Reaktion in der Muskulatur der Wade" gekommen", teilte der FC Bayern mit. Im Aufbautraining soll sich Neuer erneut einen Muskelfaserriss zugezogen haben. Aber "zum Glück", sagte Rummenigge, "haben wir jetzt in totum vier Torhüter."

Neuer wurde seit dem Malheur gegen Leverkusen vom im Winter verpflichteten Jonas Urbig vertreten, darüber hinaus stünden Trainer Vincent Kompany der wiedergenesene Daniel Peretz und Sven Ulreich zur Verfügung. "Wir werden auf jeden Fall einen Torhüter haben", ergänzte Rummenigge.

FC Bayern nicht zum ersten Mal ohne Neuer

Urbig musste am vergangenen Donnerstag aus dem Quartier der deutschen U21-Auswahl abreisen - wegen einer nicht näher definierten Fußverletzung. Es soll sich freilich nur um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt haben. Der 21 Jahre alte Schlussmann hatte Neuer zunächst auch im Rückspiel gegen Leverkusen und beim 2:3 gegen den VfL Bochum vertreten, beim folgenden 1:1 in der Bundesliga bei Union Berlin unterlief ihm dann ein Patzer, der zum späten Ausgleich führte.

Neuer fehlte in dieser Saison bereits mehrfach, unter anderem in sechs Bundesligaspielen. Beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb in der Champions League verletzte er sich an der Schulter, danach sprang beim Spiel bei Werder Bremen (5:0) Ulreich ein. Wegen eines Rippenbruchs im Dezember wurde der Mannschaftskapitän dann von Peretz vertreten. Der israelische Keeper fiel anschließend wegen einer Nierenquetschung aus, ist aber wieder einsatzbereit.