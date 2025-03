Ex-Bayern-Star mit großem Lob an Kompany

IMAGO/Brooks Von Arx

Eric Maxim Choupo-Moting spielt mittlerweile für RB New York

In der ersten Spielzeit unter Cheftrainer Vincent Kompany hat der FC Bayern noch die große Chance, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League die Titel abzuräumen. Dass aus einer bis dato ordentlichen eine herausragende Saison werden kann, daran glaubt auch Ex-Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting.

Der mittlerweile 36-Jährige spielt seit Jahresbeginn für Red Bull New York in der US-amerikanischen Major League Soccer. In bislang fünf Einsätzen in der MLS gelang dem gebürtigen Hamburger ein Treffer.

Beim Blick auf seinen ehemaligen Klub aus München war Eric Maxim Choupo-Moting am "kicker"-Mikrofon voll des Lobes für die dort Verantwortlichen: "Ich denke, dass Vincent Kompany einen sehr guten Job macht und ich bin überzeugt davon, dass sie Meister werden", so der Angreifer, der seinen ehemaligen Mannschaftskollegen auch in der Königsklasse eine weiterhin sehr gute Rolle zutraut.

" Die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, auch die Art und Weise, wie rotiert wird im Team, gefallen mir. Jeder Spieler, der reinkommt, ist sehr hungrig, das ist sehr wichtig denke ich. Dass sehr viel Qualität im Kader ist, weiß man und sieht man", fügte Choupo-Moting hinzu, der selbst dreieinhalb Jahre beim FC Bayern unter Vertrag stand.

Choupo-Moting freut sich auf die Klub-WM mit dem FC Bayern

Als Backup hinter Robert Lewandowski und Harry Kane kam der 1,91-m-Hüne immerhin auf 88 Bundesliga-Partien für den deutschen Rekordmeister, in denen er 19 Treffer erzielte. Choupo-Moting wurde mit den Bayern dreimal Deutscher Meister.

Auf einen weiteren Wettbewerb freut sich der Mittelstürmer außerdem ganz besonders in diesem Jahr. "Hoffentlich sehe ich die Jungs auch bei der Klub-WM, das Halbfinale und Finale sind ja in New York."

Die Klub-WM findet in diesem Jahr in einem völlig neuartigen und sehr großen Rahmen statt. Der FC Bayern bestreitet dabei am 15. Juni sein erstes Gruppenspiel gegen Auckland City.