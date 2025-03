Klare Ansage an Thomas Müller: "Ich beobachte dich!"

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Wie geht es mit Thomas Müller nach der laufenden Saison weiter?

Der Vertrag von Rekordspieler Thomas Müller läuft beim FC Bayern in diesem Sommer aus. Ob es für das Klub-Urgestein noch einmal eine Saison weitergehen wird bei den Münchnern, ist bis dato noch weiterhin offen. Ein ehemaliger Mitstreiter und Teamkollege der Vereinsikone betonte nun schon mal, sich außerordentlich über ein Wiedersehen in den USA zu freuen.

Eric Maxim Choupo-Moting spielte mehr als drei Jahre lang gemeinsam mit Thomas Müller für den FC Bayern, dreimal wurden sie zwischen 2021 und 2023 gemeinsam Deutscher Meister.

Im Gespräch mit dem "kicker" offerierte der 36-Jährige einen Wechsel aus München in die Major League Soccer in die USA, wo Choupo-Moting seit diesem Jahr selbst unter Vertrag steht.

"Er ist sehr herzlich Willkommen hier. Thomas, Englisch kannst du, also...", meinte der gebürtige Hamburger mit einem Lachen im Gesicht direkt an Müller gerichtet.

Choupo-Moting wünscht sich Müller nach New York

In den vergangenen Wochen wurde bereits wild darüber spekuliert, wie es mit Müller ab dem Sommer weitergehen könnte. Er selbst hatte sich eine Entscheidung bis zuletzt noch offengehalten. Eine weitere Vertragsverlängerung in München ist aktuell ebenso noch möglich wie ein Auslandsabenteuer oder das Karriereende.

Geht es nach Choupo-Moting, treffen sich die beiden ehemaligen Mannschaftskollegen noch einmal bei Red Bull New York wieder, wo der Mittelstürmer derzeit unter Vertrag steht und in der MLS auf Torejagd geht.

"Thomas ist eine Bayern-Legende. Ich würde mich auch für ihn freuen, wenn er da nochmal weitermacht. Keine Ahnung, ob er Bock auf den Schritt hierüber hätte. Wir schauen mal. Aber ich beobachte dich, Thomas!", richtete sich der ehemalige Münchner noch einmal mit einem Augenzwinkern in direkten Worten an die Vereinsikone des FC Bayern, der in seiner Karriere bis dato über 740 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister bestritten hat.